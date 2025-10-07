La Copa Chile 2025 ya tiene a su primer protagonista en la gran final. Huachipato logró una épica remontada en Talcahuano y se instaló en la definición del título tras vencer 4-2 a Audax Italiano, quedándose con la llave por un global de 4-3.

En la ida, los itálicos habían ganado 1-0 en La Florida, pero en la revancha los acereros se impusieron con autoridad en el Estadio CAP gracias a los goles de Lionel Altamirano (2), Renzo Malanca y Maximiliano Gutiérrez. El arquero Rodrigo Odriozola fue héroe al atajar un penal en los descuentos a Leonardo Valencia, evitando la tanda y sellando el paso a la final.

El rival de Huachipato saldrá del duelo entre Deportes Limache y La Serena, que se definirá el domingo 12 de octubre a las 15:00 horas. En la ida, los tomateros se impusieron por 2-0 y llegarán con ventaja al compromiso de vuelta.

🏆 ¿Cuándo se juega la final de la Copa Chile 2025?

La final única de la Copa Chile 2025 está programada para la primera quincena de noviembre, en fecha aún por confirmar por la ANFP, una vez definido el segundo finalista.

El campeón obtendrá un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2026, aunque deberá mantenerse en Primera División para hacerlo efectivo.

🏟️ ¿Dónde será la final de la Copa Chile 2025?

Tal como indican las bases del torneo, la definición se disputará en estadio neutral y a partido único.

El Estadio Nacional asoma nuevamente como la sede más probable, aunque el Ester Roa Rebolledo de Concepcióntambién figura entre las alternativas que maneja la ANFP.

⚽ ¿Qué equipos jugarán la final de la Copa Chile 2025?

Huachipato ya aseguró su boleto y espera rival entre:

Deportes Limache , que llega con ventaja de 2-0 sobre La Serena.

, que llega con ventaja de 2-0 sobre La Serena. Deportes La Serena, que buscará revertir la serie este domingo 12 de octubre.

El ganador de esa semifinal enfrentará a los acereros en la gran final que definirá al nuevo campeón de Copa Chile 2025.

📺 ¿Dónde ver la final de la Copa Chile 2025 por TV y online?

Toda la fase decisiva —semifinales y final— es transmitida por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max, tanto por televisión como en streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en AlAireLibre.cl con resultados actualizados, análisis y cobertura especial.

🎟️ ¿Cuándo salen las entradas para la final de la Copa Chile 2025?

La venta de entradas se abrirá días antes del partido, una vez confirmada la sede. Los boletos estarán disponibles a través de los canales oficiales de la ANFP y de la plataforma de venta online que se defina para el estadio designado.

💰 ¿Qué gana el campeón de la Copa Chile 2025?

El campeón obtendrá:

🏆 El título oficial de campeón nacional 2025 .

. 🎫 Clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores 2026 .

. 💵 Un premio económico asignado por la ANFP y auspiciadores del torneo.

