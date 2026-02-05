La acción no se detiene en la Copa Chile 2026 y este viernes se vivirá el duelo de revancha entre dos escuadras que buscan asegurar su paso a la siguiente ronda. Tras un debut arrollador del cuadro de la Sexta Región, el “Manojito de Claveles” tendrá la misión de hacerse fuerte en casa para revertir la imagen dejada en el inicio del certamen.

El cruce, válido por la segunda fecha de la fase de grupos (grupo G), aparece como una oportunidad clave para que los locales sumen sus primeros puntos o para que la visita consolide su liderato absoluto. Aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas este choque del fútbol chileno.

📺 ¿Quién transmite en vivo Magallanes vs Santa Cruz por la Copa Chile 2026?

El encuentro entre Magallantes y Deportes Santa Cruz no contará con transmissión televisiva ni por streaming.

De todos modos, vas a poder conocer todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs Magallanes?

El partido de Magallantes frente a Deportes Santa Cruz se jugará este viernes 6 de febrero, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo.

🗓️ Fecha: Viernes 6 de febrero

Viernes 6 de febrero ⌚ Hora: 18:00 horas

18:00 horas 🏟️ Estadio: Municipal de San Bernardo

🟨 Árbitros del partido entre Magallanes vs Deportes Santa Cruz

Árbitro: Matías Assadi Quintana.

Matías Assadi Quintana. 1er asistente: Sebastián Castro.

Sebastián Castro. 2do asistente: David Pizarro Yañez.

David Pizarro Yañez. Cuarto árbitro: Juan Comas Ibarra.

⚪🔵 El XI de Magallantes frente a Santa Cruz por la fecha 2 de la Copa Chile 2026

Posible formación: Joaquín Muñoz; Matías Vásquez (C), Martín López, Diego Fernández, Facundo Peraza, Bruno Liuzzi, Felipe Yáñez, Alessandro Toledo, Javier Quiroz, Elías Berríos, Máximo Espinola. DT: Miguel Ponce

🔵 El XI de Santa Cruz frente a Magallanes por la fecha 2 de la Copa Chile 2026

Posible formación: Maximiliano Henríquez; Icker Quiroz, Braian Camisassa, Hardy Cavero (C), David Tati; Felipe Orellana, Diego Plaza, Hugo Herrera; Nicolás Barrios, Mathías Pinto, Diego Arias. DT: John Armijo

📰 En resumen

Magallanes vs Deportes Santa Cruz es válido por la fecha 2 del Grupo G de la Copa Chile 2026.

📅 Día: viernes 06 de febrero del 2026

viernes 06 de febrero del 2026 ⏰ Hora: 18:00 horas

18:00 horas 🏟 Estadio: Estadio Municipal de San Bernardo

Estadio Municipal de San Bernardo 📺 No será televisado

🏆 Grupo G también lo integran Audax Italiano y Palestino



