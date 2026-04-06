Se acabó la espera: U Católica recibe a Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026, en un duelo trascendental que le permitirá saber para qué está en el torneo. Un triunfo puede dejar a Los Cruzados con ilusión de avanzar a los octavos de final, mientras que una derrota permitirá replantearse objetivos y pensar si caer en la Copa Sudamericana es (o no) una mala opción.

De todas maneras, se trata del primer partido en el torneo: queda enfrentar a los demás rivales que son Barcelona de Guayaquil y Cruzeiro, los que también ofrecen gran complejidad, aunque ninguno de los dos alcanza la grandeza de Boca, pese a que tienen trofeos muy importantes en su palmarés.

¿Qué pasa si U Católica le gana a Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026?

Si U Católica vence a Boca Juniors en el Claro Arena se permite soñar en la Copa Libertadores 2026: Los Cruzados sumarían tres valiosos puntos que les permitirían quedar en plena carrera para avanzar a octvos de final, tomando en cuenta que los otros dos rivales son poderosos, pero se enfrentan entre sí, por lo que uno de ellos o ambos saldrán dañados de la primera fecha de Grupo D.

¿Qué pasa si U Católica empata con Boca Juniors?

El punto no es malo, pero obligaría a U Católica a buscar unidades también en sus próximos dos desafíos, que son las visita a Cruzeiro (miércoles 15 de abril a las 18:00 horas) y Barcelona SC (miércoles 29 a las 20:00 horas), lo que parece igual de complejo que el duelo ante Boca Juniors.

¿Qué pasa si U Católica pierde con Boca Juniors?

La misión de ir a obtener puntos a Brasil o Ecuador sería casi obligatoria, incluyendo una victoria en uno de esos dos difíciles periplos. Si no, ya sería bueno empezar a pensar que el cupo de repesca a la Copa Sudamericana es lo más realista, para lo que debe salir tercera de su grupo.

¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026?

U Católica vs Boca Juniors se enfrentan este martes 7 de abril a las 20:30 horas en el Claro Arena en la Fecha 1 del Grupo D en la Copa Libertadores 2026.

Para ver este duelo debes sintonizar Chilevisión, ESPN (TV), MiCHV o Disney + Premium (streaming).

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