El referente de U Católica Gary Medel palpitó el duelo ante Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026 y, pese a la grandeza del rival, no se achicó, asegurando que su equipo tiene posibilidades de alzarse con el triunfo en el estadio Claro Arena.

Medel dio una conferencia de prensa en el recinto ubicado en San Carlos de Apoquindo y analizó cómo llega su escuadra y él mismo en su nivel personal, señalando que no le complica partir desde la banca, tomando en cuenta que estuvo recientemente lesionado.

Gary Medel no se achica de cara al U Católica vs Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026

“Boca es un club muy importante a nivel mundial. Pero yo y mis compañeros estamos bien preparados para hacerlo de la mejor forma. Espero que nos vaya bien a nosotros”, señaló Gary Medel en la previa del duelo de U Católica vs Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026.

“Va a ser un partido muy entretenido, Católica hace tiempo que no juega una copa internacional… Va a ser una noche maravillosa y ojalá con un triunfo“, añadió el bicampeón de América con La Roja.

Por otra parte, Gary Medel fue consultado si este será un partido especial, tomando en cuenta su doble paso por Boca Juniors: “Estoy muy feliz de este encuentro contra Boca. Pero soy hincha de Católica de toda la vida, estoy en el club desde los 8 años”.

¿Cuándo juega U Católica vs Boca Juniors por la Copa Libertadores 2026?

U Católica recibe a Boca Juniors este martes 7 de abril a las 20:30 horas en el estadio Claro Arena por la Fecha 1 del Grupo D en la Copa Libertadores 2026, zona que comparte con los también poderosos equipos de Barcelona de Guayaquil y Cruzeiro.

Para ver el duelo de Los Cruzados ante los Xeneizes hay varias opciones: Por TV están las posibilidades de Chilevisión (señal abierta) y ESPN (cable), mientras que por streaming las opciones son MiCHV y Disney + Premium.

Todas las noticias del partido de U Católica vs Boca Juniors las encuentras en nuestro sitio Al Aire Libre.