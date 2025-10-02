No hay dudas de que Daniel Morón es un ícono de Colo Colo. El gerente deportivo de Blanco y Negro siempre se ha mantenido ligado al club con el que hizo historia en 1991, conquistando la Copa Libertadores.

Sin embargo, en el último tiempo el otrora portero no lo ha pasado bien, puesto que ha sido uno de los principales apuntados por los malos resultados del equipo. Y si bien había estado alejado de los medios, rompió el silencio y reveló las dificultades que ha tenido en el cargo en el que se desempeña desde el 2021.

En conversación con RedGol, Daniel Morón comenzó diciendo que “Colo Colo siempre está expuesto a situaciones dramáticas. Se inicia como una institución y al poco tiempo muere su creador. Se grabó a fuego eso de vivir situaciones límites”.

“En este club hay que estar con muchas energías y fuerzas. Así como tiene cosas maravillosas, triunfos épicos y excepcionales, también tiene la otra. La parte muy, muy dura como la que pasó este año. Tenemos que estar preparados para salir adelante. Si no fuese así Colo Colo, no habría construido todo lo que construyó tras la muerte de David Arellano”, agregó.

Por otro lado, Daniel Morón descartó que este sea su peor año en Colo Colo. “La experiencia del cargo me ha ido haciendo ver las cosas de distinta manera. Creo que las personas, el ser humano, si no es capaz de aprender a través de la experiencia, pucha, quedamos muy pegados en algo. Lo mío fue más crítico los primeros años”, reconoció.

Esto, explica, se debió al “desconocimiento del cargo, situaciones que eran difíciles de resolver, cosas que no dependen sólo de mi área. Ni del gerente deportivo. También pertenece a otras decisiones. A veces cuando no se consuman cosas, te lo tomas sólo como tu problema. En los primeros dos años, ya llevo cuatro y medio, me pasó”

Por último, el gerente deportivo de los albos reveló que estuvo con licencia médica en medio de la pretemporada del club. “Ese tema de estrés y angustia en la pretemporada en Uruguay. Me tomé 15 días. Fui a hablar con profesionales, con siquiatras, sicólogos. La verdad me apoyaron mucho y muy bien. Entendí un poco más lo que debía hacer. De ahí para adelante, si bien los problemas hay que resolverlos y los hemos tenido, he tomado todo de una manera diferente. Eso me ha hecho bastante bien”, sentenció.

