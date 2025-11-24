David Pizarro vuelve a ser noticia en el Romántico Viajero y lo hace desde un rincón muy íntimo para los hinchas azules. Aunque su corazón siempre declaró un vínculo profundo con Santiago Wanderers, el Fantasista encontró en Universidad de Chile un espacio que lo marcó para siempre. Y ahora, ese lazo vuelve a tomar vida con un anuncio que sacudió al mundo laico.

La organización de los históricos del club sorprendió con una publicación en redes sociales, desafiando a los hinchas a adivinar quién era el próximo en sumarse. El secreto no duró demasiado: la silueta, la postura y hasta el aura del volante lo delataban. Pizarro vuelve a vestir los colores de la U en el CDA y los fanáticos ya lo celebran.

⚽ Regreso de David Pizarro a U. de Chile

Para muchos, el capítulo de Pizarro con la U quedó grabado en 2017, cuando reapareció casi desde el retiro para convertirse en una de las piezas claves del título del Clausura. Ese año selló un romance inesperado con la parcialidad azul, que terminó el 2018 con Pek colgando los botines como capitán y referente absoluto.

Su historia con el equipo laico, sin embargo, tiene raíces más antiguas. Ya en 2001 había tenido un paso breve, pero fue aquella segunda etapa la que lo transformó en un símbolo de compromiso y entrega. Mientras en Valparaíso su salida dejó heridas abiertas, en Santiago encontró un refugio futbolístico y emocional.

🔵 Qué significa el regreso del Fantasista

Ahora, desde un rol distinto, Pizarro se une al equipo de históricos en el CDA, compartiendo con nombres que también dejaron huella: Diego Rivarola, Sergio Bernabé Vargas, José “Pepe” Rojas y Rafael Olarra, entre otros. Su presencia no solo aporta jerarquía, sino que reaviva una conexión que sigue viva en la memoria azul.

El retorno del Fantasista tiene ese toque bullanguero que gusta en la U: inesperado, cargado de nostalgia y con un guiño directo a la identidad del club. Un gesto que confirma que, aunque los colores del corazón nunca se olvidan, los afectos que nacen en el camino también pueden convertirse en parte de la historia.