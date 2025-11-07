Un increíble caso se está produciendo para U Católica: Un entrenador que fracasó en el club, sin poder cumplir ninguno de los objetivos propuestos cuando llegó a la institución, ahora brilla y fue nominado a mejor DT del mundo.

Esto llega justamente después de que se fue de la UC, ya que en su nueva experiencia ha logrado gran éxito, poniendo a su equipo entre los mejores de América, algo que contrasta totalmente con lo que hizo en el elenco cruzado.

😱 El DT que fracasó en U Católica y ahora puede ser el mejor del mundo

Se trata de Tiago Nunes: el brasileño tuvo un pésimo paso por U Católica y tras su salida del club llegó a Liga Deportiva Universitaria de Quito, elenco que llevó a semifinales de la Copa Libertadores 2025, cayendo por un ajustado global ante Palmeiras (4-3).

Tiago Nunes en U Católica – © Javier Salvo /Photosport

La nominación fue hecha por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS, por su sigla en inglés) y Nunes está en la misma mesa de técnicos como Luis Enrique, Xabi Alonso, Antonio Conte, Diego Simeone y Simone Inzaghi, entre otros.

Además, está Gustavo Costas, quien es DT de Racing y en 2022 tuvo una gran campaña con Palestino, dejando un gran recuerdo en La Cisterna.

❌ El mal paso de Tiago Nunes en U Católica

El brasileño Tiago Nunes dirigió 46 partidos en U Católica entre 2024 y 2025, con 19 triunfos, 9 empates y 18 derrotas.

Tuvo un comienzo interesante en el club, ganando incluso un Clásico Universitario ante U de Chile. No obstante, después se enredó, no pudo llevar a su equipo a la Copa Libertadores 2025, le fue mal en la Sudamericana 2026 y se alejó de los primeros puestos del Campeonato Nacional.

Además, lo que molestaba a los hinchas es la poca autocrítica del jugador, haciendo hincapié principalmente en los arbitrajes y acusando en algunos momentos una especie de persecución por su nacionalidad.

📲 Todas las informaciones de U Católica y el fútbol chileno (al igual que el deporte nacional) las puedes encontrar al seguir nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.