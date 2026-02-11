A inicios de año Lucas Cepeda dio el ansiado salto a Europa. El atacante dejó Colo Colo para sumarse al Elche, equipo donde ya sumó sus primeros minutos.

Si bien el formado en Santiago Wanderers lleva poco tiempo en el Viejo Continente poco a poco ha ido maravillando a su equipo. Así lo dejó en claro su compañero, André Silva, quien destacó las cualidades del atacante nacional.

🤩 Lucas Cepeda es destacado por sus compañeros en el Elche

El delantero portugués reconoció que se están entendiendo cada vez mejor con el exjugador del Cacique y también destacó su rápida adaptación al elenco español.

“Lucas ha estado muy bien en los últimos días desde que llegó. Se está adaptando y se está asociando cada vez mejor con los compañeros”, dijo Silva.

“Nosotros lo estamos entendiendo cada vez mejor y viendo sus virtudes. Creo que poco a poco podrá demostrar aquello”, añadió.

📅 ¿Cuándo juega Lucas Cepeda?

Elche, que viene de caer por 3-1 en su visita a la Real Sociedad volverá a ejercer de local en el Estadio Manuel Martínez Valero este viernes 13 de febrero cuando reciba al Osasuna desde las 17:00 horas de nuestro país.

Lucas Cepeda, que ingresó desde la banca en el último partido de su equipo, espera sumar algunos minutos para continuar con su adaptación al fútbol español.

⚽ Los números de Lucas Cepeda en Elche

Pese a que arribó hace solo algunas semanas, Lucas Cepeda ya ha jugado algunos minutos con la camiseta del Elche. El atacante chileno hizo su debut oficial el pasado 31 de enero cuando su equipo cayó por 3-1 ante el Barcelona. Allí, ingresó desde la banca y jugó 15 minutos.

Luego se hizo presente ante la Real Sociedad, donde Elche cayó por el mismo marcador y el nacional disputó 17 minutos. En sus primeros compromisos, Cepeda no ha logrado anotar ni asistir, algo que espera dejar atrás en los próximos duelos en La Liga.

