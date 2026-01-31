Barcelona, líder absoluto con 52 puntos y 57 goles en 21 jornadas, visita al Elche de Lucas Cepeda, undécimo con 24 unidades, que no le gana desde hace más de una década.
Hansi Flick llega con todo resuelto tras golear 3-0 al Real Oviedo en casa, manteniendo el ataque más letal de LaLiga con 57 tantos.
Elche, recién ascendido, vive una temporada más que digna bajo la conducción de Eder Sarabia. Pero los franjiverdes solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos. La derrota 3-2 ante Levante dejó expuestas sus carencias defensivas. Este duelo podría ser el del debut de Lucas Cepeda en el fútbol español.