Carlo Ancelotti, DT de Brasil, tuvo palabras de elogios para Chile, pese a la victoria por 3-0 que le propinó su equipo en el estadio Maracaná, por la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.
😍 Los elogios de Carlo Ancelotti a la Selección Chilena
En conferencia de prensa tras el compromiso, Carletto señaló: “Creo que Chile ha jugado un partido serio, defendiendo bien, muy compacto sobre todo en la primera parte. Obviamente que cuando hemos abierto el marcador ha sido un poco más sencillo para nosotros”.
“El partido estaba abierto hasta nuestro segundo gol, porque en la segunda parte Chile ha jugado un poco más ofensivo”, añadió el extécnico de Real Madrid, AC Milan, Chelsea, Bayern Múnich, entre otros.
🥰 Nicolás Córdova y su orgullo por enfrentar a Ancelotti
El entrenador de La Roja, Nicolás Córdova, también dio a conocer sus sensaciones de enfrentar a Carlo Ancelotti: “Fue campeón de las 5 ligas más importantes de Europa, campeón de Champions, campeón del mundo, creo que tiene una carrera brillante, por lo tanto tener la oportunidad de enfrentar a este tipo de entrenadores obviamente me hace crecer porque, como le dije a los chicos, esta gente te lleva al límite de tus posibilidades, por lo tanto ha sido un placer poder estar ahí y poder enfrentarlo, además que no solo es un entrenador extraordinario sino es una persona espectacular, así que todo mi respeto, mi admiración y espero que le vaya muy bien con la selección brasileña”.
📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Brasil?
Brasil cierra su participación en las Eliminatorias el próximo martes 9 de septiembre a las 20:30 horas ante Bolivia en El Alto.
