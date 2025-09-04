La Selección chilena vive sus últimos capítulos en unas Eliminatorias Sudamericanas para el olvido. Eliminada del Mundial 2026 y hundida en el último lugar con solo 10 puntos, Chile enfrentará a Brasil este jueves en el Maracaná y cerrará ante la Uruguay de Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional. Dos potencias que ponen fin a un proceso gris, marcado por fracasos, quiebres internos y la ausencia total de la Generación Dorada.

🔴 ¿Cuál será la formación de Chile vs Brasil?

Nicolás Córdova se la jugará con un once cargado de juventud y varias caras nuevas en esta última doble fecha de las Eliminatorias. En el arco, todo apunta a Lawrence Vigouroux como titular. El meta del Swansea, que tendrá su debut en La Roja adulta, viene de completar una temporada jugando el 100% de los minutos y se ubicó en el podio de los rankings de atajadas de la Championship. “Es una de las 10 mejores ligas del mundo aunque sea segunda división, y creemos que Vigouroux tiene todos los pergaminos para liderar el arco de la Selección”, explicó el DT.

La gran novedad estará en el sistema: Chile apostará por un 3-5-2 para enfrentar a Brasil en el Maracaná, un esquema totalmente distinto al que utilizaba Ricardo Gareca. La línea de tres defensores estará compuesta por Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Daniel González, combinando experiencia con una alternativa joven.

En el mediocampo, la Roja poblará la zona con cinco hombres: Fabián Hormazábal y Gabriel Suazo por las bandas, mientras que en el centro estarán Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro, con Lucas Assadi como enlace ofensivo y símbolo del recambio universitario.

En ataque, Córdova apostará por la movilidad de Alexander Aravena, figura en Gremio, junto a la velocidad y desequilibrio de Lucas Cepeda, que se ha ganado un lugar en Colo Colo con goles y asistencias.

👉 La posible formación de Chile vs Brasil:

Vigouroux; Maripán, Díaz, González; Hormazábal, Pizarro, Echeverría, Suazo; Assadi; Cepeda, Aravena.

❌ ¿Por qué no juega Darío Osorio?

Darío Osorio fue liberado de la convocatoria por una lesión muscular que lo marginará tanto del duelo contra Brasil como del cierre de las Eliminatorias frente a Uruguay. El delantero del Midtjylland no alcanzó a recuperarse dentro de la fecha FIFA y quedó descartado oficialmente por el cuerpo médico.

La noticia duele aún más porque Osorio llegaba en un gran momento: en este arranque de temporada suma cinco goles y cuatro asistencias en 12 partidos con el Midtjylland, siendo una de las figuras de su equipo en Dinamarca.

🧢 ¿Quién llevará la jineta de capitán en Chile vs Brasil?

Todo indica que Gabriel Suazo será el encargado de portar la jineta en el Maracaná. El lateral, hoy en Sevilla, ya demostró carácter cuando lideró a Colo Colo en plena lucha por no descender en 2021, y en Francia incluso fue capitán del Toulouse, arengando en español a sus compañeros y dejando claro que su liderazgo trasciende el idioma.

Nicolás Córdova lo conoce bien y lo ratificó como referente: “La Selección del país es muy grande, otra cosa. Disfruto al máximo poder estar acá, entrenar jugadores que conozco como Gabriel, que lo conozco de la Sub 20 hace años atrás, fue mi capitán y se van generando estas situaciones muy lindas”, dijo el DT.

El propio futbolista también habló sobre el rol que le toca asumir en la Roja: “Agradezco que me vean de esa forma, pero soy igual en mi casa y cuando entreno. Mi forma de ser no cambia ni estando primero o último. Trato de entregar mi personalidad y mis valores a mis compañeros”.

Y cerró recordando que su liderazgo nunca fue impostado: “Yo fui capitán de forma natural en Colo Colo y Toulouse. Nunca he llegado tratando de imponer algo o buscándolo. No es mi objetivo, simplemente quiero ayudar, acompañar, estar para mis compañeros cuando lo necesiten, con alegría cuando nos vaya bien y poniendo la cara como me tocó en Colo Colo en los momentos malos”.

🇧🇷 ¿Qué bajas tiene Brasil para enfrentar a Chile?

Carlo Ancelotti tampoco la pasa bien en la previa. Brasil perdió a Joelinton (Newcastle), reemplazado por Jean Lucas (Bahía); a Vanderson (Mónaco), sustituido por Vitinho (Botafogo); y a Alex Sandro (Flamengo), quien se marginó sin sustituto confirmado. Aun así, la Verdeamarela llega con un plantel lleno de estrellas.

Pero más allá de las bajas, el ruido lo pone la situación con Neymar. El astro del Santos desmintió públicamente la versión de Ancelotti, quien había señalado que quedaba fuera por molestias físicas.

Neymar aseguró que su ausencia se debía a “razones técnicas” y no a un problema muscular, dejando en evidencia un quiebre de discurso con su entrenador. Una controversia que marca la interna de Brasil en la antesala del duelo contra Chile, aunque el propio Ancelotti aclaró que busca ampliar opciones de cara al futuro y que Neymar sigue en sus planes para el Mundial.

⚠️ ¿Qué pasa con Loyola y Barticciotto?

La Roja también arrastra problemas en su nómina. Felipe Loyola sufrió un esguince acromioclavicular que lo mantiene en tratamiento, mientras que Bruno Barticciotto arrastra molestias musculares en Santos Laguna y es duda para la doble fecha. Dos golpes sensibles para un equipo que confiaba en ellos como parte de la renovación.

💬 ¿Qué dicen los líderes de esta Roja renovada?

Rodrigo Echeverría, uno de los “líderes” de este grupo, respaldó el trabajo del interino Córdova y destacó el espíritu que reina en el plantel juvenil. “Ya estamos eliminados, pero la intención es terminar de la mejor manera posible, con muchos chicos jóvenes. Queremos dejar una buena impresión para lo que viene”, señaló el mediocampista del León de México.

El propio Echeverría agregó que, aunque no estén los históricos, sí hay referentes con experiencia como Paulo Díaz, Gabriel Suazo y Guillermo Maripán, capaces de sostener a la Roja en este difícil cierre de Eliminatorias.

🕒 ¿Cuándo juega Chile vs Brasil y Uruguay?

📅 Brasil vs Chile: Jueves 4 de septiembre – 20:30 horas – Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

📅 Chile vs Uruguay: Martes 9 de septiembre – 20:30 horas – Estadio Nacional, Santiago.

👉 ¿Podrá esta Roja juvenil, con Suazo como capitán y con Cepeda, Assadi y Pizarro como cartas de ilusión, evitar terminar colista en las Eliminatorias o el cierre será el golpe más duro de su historia reciente? Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.