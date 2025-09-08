Chile, por fin, cierra el capítulo de las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026 enfrentando a Uruguay en el Estadio Nacional.

El partido estará marcado por el emotivo reencuentro de Marcelo Bielsa, DT de la Celeste, con el público chileno después 14 años tras su salida de La Roja.

Sin presión y con un rival clasificado a la Copa del Mundo, parece el escenario ideal para que la Selección Chilena de Nicolás Córdova muestre algo más.

Como ya es costumbre, le consultamos a la IA qué pasará en el Chile vs Uruguay y esta fue su respuesta.

🤖 La IA no supera a Bielsa

Usando el modelo predictivo de Al Aire Libre, le consultamos a la IA generativa Perplexity ¿Cómo le va a ir a Chile vs Uruguay?

Estas son las probabilidades:

🇨🇱Gana Chile: 16%

🤝Empate: 36,8%

🇺🇾 Gana Uruguay: 48,2%

🔹Perplexity se inclina por una victoria uruguaya y lo explica en el gran nivel individual de los seleccionados de Bielsa, además del buen juego colectivo de la Celeste.

Pese a ello, la IA también indica que, ya libre de presiones, Chile podría aprovechar el relajo de Uruguay post clasificación.

🔮Estas son las cuotas de EpicBet para el Chile vs Uruguay

Con ambas selecciones jugando este último partido solo por cumplir, estas son las cuotas de EpicBet para este partido entre Chile y Uruguay.

Gana Chile: 3.17

Empate: 3.28

Gana Uruguay: 2.38

Habrá más de un gol el partido: 1.15

Ambas selecciones notan: 2.08

📆¿Cuándo juegan Chile vs Uruguay?

Chile y Uruguay juegan su último partido en las Eliminatorias este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional desde las 20:30 horas.

📡 ¿Quién transmite el Chile vs Uruguay?

Después de un breve paso por otra señal, el Chile vs Uruguay se podrá ver en todo el territorio nacional por señal abierta a través de Chilevisión.

📺 TV: Chilevisión, ESPN

💻 Streaming: MiCHV y Disney+