La selección chilena, ya sin opciones de clasificar al próximo Mundial, sufrió un duro golpe en su visita a Brasil por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron por 3-0 y sumaron un nuevo traspié en el proceso.

Sin embargo, no es la única mala noticia que recibió La Roja, puesto que este viernes se confirmó la liberación de un futbolista, el cual quedó descartado para enfrentar a Uruguay.

🤕 La Roja confirma baja ante Uruguay

A través de un comunicado, el combinado nacional informó que Benjamín Kuscevic fue liberado de la convocatoria, por lo que se ausentará del último partido de las Clasificatorias.

El defensor no superó su lesión muscular y los plazos de su recuperación superan los tiempos de la presente fecha FIFA, por lo que se reintegrará a Fortaleza.

📅 ¿Cuándo juega Chile?

Chile cerrará su participación en las Clasificatorias este martes, cuando reciba a Uruguay desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Fecha: Martes 9 de septiembre

Hora: 20:30 horas

Estadio: Nacional

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Chile?

Puedes seguir todas las novedades y la actualidad de La Roja en Al Aire Libre.