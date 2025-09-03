Una gran sorpresa se llevó la Selección Chilena en Río de Janeiro: una multitud de hinchas recibieron al equipo en Brasil pese a que ya no tiene opciones de clasificar al Mundial 2026.

🇨🇱 La Marea Roja acompaña a Chile en Brasil

La escuadra de Nicolás Córdova llegó este miércoles en la noche al hotel Hilton de Río, al frente de Copacabana, lugar en el que se congregaron cientos de fanáticos de la Marea Roja a darle un banderazo al elenco nacional.

En agradecimiento, los jugadores bajaron a las afueras del hotel a sacarse fotos con los fanáticos.

📅 ¿Cuándo juegan Brasil vs Chile?

Brasil recibe a Chile este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

📅 Fecha: Jueves 4 de septiembre

⏱️ Hora: 20:30 horas

🏟️ Estadio: Maracaná (Río de Janeiro)

