Brasil vs Chile vuelven a encontrarse en el mítico Maracaná por la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. La Verdeamarela, ya clasificada y tercera en la tabla con 25 puntos, quiere despedirse de su gente con una victoria, mientras que la Roja llega sin chances matemáticas, última en la clasificación con apenas 10 unidades y en pleno recambio bajo Nicolás Córdova. Será un choque desigual en los papeles, pero cargado de morbo: La Roja busca evitar cerrar como colista y probar las nuevas caras al término del proceso premundialista, mientras Carlo Ancelotti saldrá con un once ofensivo para seguir probando variantes antes de la cita planetaria.

🔵 Formación confirmada de Chile vs Brasil

Lawrence Vigouroux; Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Daniel González; Fabián Hormazabal, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Gabriel Suazo; Lucas Assadi; Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

DT: Nicolás Córdova

🟡 Formación de Brasil vs Chile

Alisson Becker; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Estevao, Raphinha, Martinelli y Joao Pedro.

DT: Carlo Ancelotti

🟨 Los árbitros designados del Brasil vs Chile?

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Asistentes: Lubin Torrealba (VEN) y Alberto Ponte (VEN)

4° árbitro: Alejandro Velázquez (VEN)

🎥 VAR: Ángel Arteaga (VEN)

📡 AVAR: Yorman Delgado (VEN)

📊 Antecedentes de Brasil vs Chile en Eliminatorias

Brasil ganó siete de los últimos ocho enfrentamientos que tuvo con Chile en las Eliminatorias Sudamericanas (1D). El último empate entre ambos en el torneo data de junio de 2004, cuando igualaron 1-1 en suelo trasandino.

Brasil se mantuvo invicto en los dos primeros partidos que dirigió Carlo Ancelotti en las Eliminatorias Sudamericanas (1V 1E), manteniendo su arco en cero en ambos encuentros. El último entrenador que no recibió goles con la Canarinha en sus primeros tres encuentros en el torneo fue João Saldanha en 1969.

Carlo Ancelotti y Nicolás Córdova nunca se enfrentaron como entrenadores, pero sí fueron rivales en cuatro partidos cuando el chileno era futbolista. El entrenador italiano ganó tres de los cuatro cruces como DT del AC Milan (2V contra Messina en la Serie A 2006/07 y 1V 1E contra Perugia en la Coppa Italia 2001/02).

Gabriel Suazo es el líder de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en pases en el tercio final (194), gambetas completadas (15) y pases para remates de compañeros (15). Apenas el arquero Brayan Cortés (1.260) disputó más minutos que él con La Roja en la presente edición del certamen (1.170).

Brasil es el equipo que más goles anotó desde afuera del área en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con cinco. Cuatro de esos tantos fueron en sus siete partidos más recientes en el torneo, representando el 40% de sus goles en la competición durante ese lapso (4/10).

