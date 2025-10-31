La Universidad de Chile quedó fuera de la Copa Sudamericana tras caer ante Lanús, pero el golpe no fue suficiente para quebrar el lazo entre el equipo y su gente. Lo que parecía una amarga jornada, terminó convirtiéndose en una escena llena de emoción y orgullo azul.

La derrota dolió, pero el mensaje fue claro: la hinchada nunca abandona. Lejos de los cuestionamientos o la rabia, los fanáticos del Romántico Viajero se volcaron a las calles y redes sociales para agradecerle al plantel el haberles devuelto la ilusión.

💙 Emotivo recibimiento de los hinchas de la U tras la eliminación

En la tarde de este viernes, tras aterrizar en Chile, el plantel de la U fue recibido por un grupo de seguidores en el aeropuerto. Entre cánticos, aplausos y banderas, los jugadores fueron sorprendidos por el cariño incondicional del pueblo azul, que no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecerles por su entrega y haciendo hincapié en el “robo” que vivieron en Argentina.

Horas más tarde, en el Centro Deportivo Azul, la postal se repitió. Cientos de fanáticos esperaron al plantel con pancartas y bengalas, demostrando que la camiseta se defiende también desde la tribuna. “Gracias por hacernos soñar”, se leyó en más de un lienzo que acompañó el retorno del equipo.