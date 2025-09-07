Fabián Hormazábal se ha convertido en uno de los jugadores a seguir en el nuevo proceso de La Roja, que busca reconstruirse tras no clasificar a tres Mundiales consecutivos. El lateral de Universidad de Chile abordó su desafío con humildad y convicción, consciente de que la competencia por el puesto será intensa.

“Se está formando un grupo joven con mucha hambre de lograr cosas. En cada entrenamiento se nota que todos se juegan la convocatoria”, aseguró Hormazábal, que aspira a consolidarse como titular en la banda derecha del combinado nacional.

Hormazábal habló en conferencia de prensa de La Roja junto a Gillier / ©Photosport.

⚽ Hormazábal y su admiración por Mauricio Isla

El defensor no oculta la influencia que ha tenido Mauricio Isla en su carrera: “No tuve muchas chances de hablar con él, pero sí lo veía siempre en la selección y es un modelo a seguir. Sé que es un proceso largo y que vienen jugadores detrás mío buscando su oportunidad”, confesó.

Hormazábal también destacó el respaldo del seleccionador Nicolás Córdova: “Es un tremendo orgullo que tenga ese punto de vista sobre mí. Salinas es un gran jugador y algún día tendrá su oportunidad”, agregó, mostrando respeto y profesionalismo.

🏟️ Hormazábal y su enfoque en club y competencia internacional

Además, se refirió al reciente fallo de Conmebol, mostrando prudencia: “Estoy muy contento, pero por respeto a mis compañeros de Independiente prefiero hablar cuando esté en el club”. Su mensaje es claro: mantener y mejorar su rendimiento en Universidad de Chile y La Roja será su prioridad.