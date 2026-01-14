Colo Colo viajó a Uruguay con una planificación clara: sumar rodaje competitivo, probar nombres y comenzar a delinear el equipo del año. La Serie Río de la Plata aparecía como una buena vitrina para ajustar detalles antes del arranque oficial de la temporada.

Ese libreto, sin embargo, se alteró antes de despegar. Una baja de último minuto obligó al cuerpo técnico a rehacer la defensa y modificar lo trabajado durante la semana, justo cuando el equipo empezaba a mostrar señales de funcionamiento colectivo.

⚪ La baja que golpea a Colo Colo y cambia los planes en Uruguay

El jugador que no pudo viajar fue Jeyson Rojas. El lateral derecho quedó fuera del amistoso ante Olimpia por motivos personales, en una situación completamente ajena a lo futbolístico. Rojas estaba considerado para arrancar como titular e incluso había sido probado como stopper por la derecha, una función clave en el esquema que se venía ensayando.

En Colo Colo no descartan que el defensor pueda sumarse más adelante a la gira, pensando en los compromisos ante Alianza Lima y Peñarol, aunque por ahora el foco está puesto en resolver el primer desafío en Montevideo.

🧩 Las alternativas que analiza el DT albo

Según lo informado por Radio ADN, Fernando Ortiz maneja dos opciones principales para cubrir el espacio que dejó Rojas: Jonathan Villagra y Javier Méndez asoman como las cartas más firmes para rearmar la zaga sin alterar el equilibrio general del equipo.

El amistoso ante Olimpia será una primera señal de cómo responde este Colo Colo cuando el plan inicial se cae antes de salir a la cancha, en una pretemporada que ya empezó a exigir ajustes inmediatos.