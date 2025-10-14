Deportes Iquique vive días intensos en la recta final del torneo. La dirigencia nortina confirmó la salida de Fernando “Nano” Díaz, técnico que no logró levantar al equipo y deja a los Dragones Celestes en una situación crítica: últimos en la tabla y con la presión al máximo antes del duelo con O’Higgins.

El anuncio se hizo oficial este martes, luego de horas de incertidumbre. Desde el club agradecieron “su dedicación y compromiso”, pero la realidad deportiva apuró las decisiones: había que mover rápido las piezas antes del retorno a la competencia.

⚽ Deportes Iquique define dupla interina tras salida de Fernando Díaz

Y la respuesta llegó desde casa. Rodrigo Guerrero y Manuel Villalobos serán los encargados de dirigir al plantel profesional hasta fin de año, acompañados por Rubén Taucare, referente histórico del club y actual entrenador de la Sub 15. Una apuesta con identidad local y conocimiento del camarín.

Los Dragones Celestes enfrentarán a O’Higgins este viernes 17 a las 20:30 horas en el Tierra de Campeones, un partido que puede marcar el destino del club en Primera. Con solo 14 puntos, Iquique está obligado a ganar para seguir soñando con la permanencia.