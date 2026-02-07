La Copa Chile 2026 vuelve a poner frente a frente a San Marcos de Arica y Deportes Iquique en un clásico que llega con cuentas pendientes. Este sábado 7 de febrero, desde las 20:30 horas, el Carlos Dittborn será el escenario de un duelo que puede empezar a definir el futuro del Grupo A, especialmente para un elenco local que no tiene margen de error.

El contexto es directo y pesado. En la primera fecha, Iquique fue ampliamente superior y goleó 4-0 a San Marcos en el Tierra de Campeones, un resultado que dejó a los Dragones Celestes como líderes del grupo y a los ariqueños en el fondo de la tabla. Con solo una fecha en esta fase, el choque en Arica aparece como decisivo: para Iquique, la opción de encaminar la clasificación; para San Marcos, la obligación de reaccionar o quedar al borde de la eliminación antes de medirse contra Coquimbo Unido y Deportes Limache, los otros integrantes de la zona.

📺 ¿Qué canal transmite San Marcos vs Iquique EN VIVO por Copa Chile?

El partido entre San Marcos de Arica y Deportes Iquique no será televisado.

No habrá transmisión por TV abierta, cable ni streaming oficial para este encuentro correspondiente a la Fecha 2 de la Copa Chile 2026.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS San Marcos vs Iquique EN VIVO?

Aunque no tendrá transmisión televisiva, el partido se podrá seguir gratis y en tiempo real a través de:

👉 AlAireLibre.cl

(minuto a minuto, goles, incidencias, reacciones y análisis editorial del clásico nortino)

🕒 ¿A qué hora juega San Marcos vs Iquique por la Copa Chile 2026?

El encuentro está programado para:

📆 Sábado 7 de febrero de 2026

⏰ 20:30 horas

🏟️ Estadio Carlos Dittborn , Arica

, Arica 🏆 Fecha 2 – Grupo A – Copa Chile 2026

🏆 ¿En qué grupo están San Marcos vs Iquique en la Copa Chile 2026?

San Marcos de Arica y Deportes Iquique integran el Grupo A, junto a:

Coquimbo Unido

Deportes Limache

Tras la primera fecha, Iquique lidera el grupo con 3 puntos y diferencia de gol +4, mientras que San Marcos es colista sin unidades.

🔴 ¿Cómo llega San Marcos de Arica al partido?

San Marcos llega golpeado por el debut. En la primera fecha, el elenco ariqueño fue superado con claridad por Iquique por 4-0 en el Tierra de Campeones, en un partido donde sufrió defensivamente y nunca logró meterse en ritmo.

Pese a eso, el equipo de Arica venía mostrando una racha positiva en la Liguilla de Ascenso 2025, con triunfos ante Rangers y Cobreloa, lo que abre la interrogante sobre si podrá cambiar la cara jugando en casa y con la presión del resultado encima.

🔵 ¿Cómo llega Deportes Iquique al duelo ante San Marcos?

Iquique atraviesa un momento sólido. Más allá del descenso reciente, el equipo nortino arrancó la Copa Chile con una actuación contundente en el clásico, con goles de Edson Puch y Álvaro Ramos, además de un funcionamiento que marcó diferencias desde el primer tiempo.

Ese triunfo lo dejó como líder del Grupo A y con la opción real de asegurar clasificación anticipada si vuelve a sumar en Arica, ratificando su favoritismo en la zona.

⚖️ ¿Quiénes son los árbitros de San Marcos vs Iquique?

La ANFP designó el siguiente cuerpo arbitral:

Árbitro: Reinerio Alvarado González

Reinerio Alvarado González Asistente 1: John Calderón Díaz

John Calderón Díaz Asistente 2: Andrés Núñez Martínez

Andrés Núñez Martínez Cuarto árbitro: Diego Paredes Aguilera

📊 Historial reciente entre San Marcos vs Iquique

El antecedente inmediato es contundente. El pasado 31 de enero, por la Fecha 1 de la Copa Chile 2026, Deportes Iquique goleó 4-0 a San Marcos de Arica en el Tierra de Campeones, en el primer clásico del año.

Ese resultado volvió a instalar la diferencia reciente entre ambos, aunque el duelo en el Carlos Dittborn aparece como una oportunidad de respuesta para el cuadro local.

📰 En resumen

San Marcos vs Iquique se juega por la Fecha 2 del Grupo A

📆 Sábado 7 de febrero de 2026

⏰ 20:30 horas

🏟️ Estadio Carlos Dittborn

❌ No será televisado

✅ Se puede seguir gratis en AlAireLibre.cl

Iquique llega líder tras golear en la ida

📣 Sigue San Marcos vs Iquique EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, goles, tabla del Grupo A y cobertura completa de la Copa Chile 2026.