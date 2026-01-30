Deportes Iquique y San Marcos de Arica se enfrentan este sábado 31 de enero desde las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026. El partido será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.
Ambos equipos jugarán su primer partido oficial de la temporada y abrirán el Grupo A del certamen, el cual comparten junto a Coquimbo Unido y Deportes Limache.
📡 ¿Quién transmite en vivo Iquique vs San Marcos por la Copa Chile 2026?
El partido entre Deportes Iquique y San Marcos de Arica será transmitido por televisión a través de TNT Sports. Además, se podrá seguir vía streaming en MAX.
- 📺 TV: TNT Sports
- 💻 Streaming: TNT Sports en MAX.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs San Marcos?
Deportes Iquique y San Marcos de Arica juegan este sábado 31 de enero a las 20:30 horas en el Estadio Tierra de Campeones.
- 🗓 Fecha: Sábado 31 de enero
- 🕛 Hora: 20:30 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Tierra de Campeones, Iquique
🟨 Árbitros del partido entre Iquique vs San Marcos
- Árbitro: Víctor Abarzúa
- 1er asistente: Cristóbal Berríos
- 2do asistente: Wladimir Silva
- Cuarto árbitro: Fabián Reyes
🐲 El XI de Iquique vs San Marcos por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Daniel Castillo; Dilan Rojas, Franco Ledesma, Nicolás Ayala, Felipe Espinoza; Joaquín Pereyra, Bayron Barrera, Diego Orellana, César González; Edson Puch y Álvaro Ramos. DT: Rodrigo Guerrero.
🔵 El XI de San Marcos vs Iquique por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Rodrigo Saracho; Guillermo Cubillos, Reiner Campos, Javier Rivera, Augusto Barrios; Camilo Recoret, Nicolás Gauna, Diego Plaza, Camilo Melivilú, Nahuel Donadell; Alfredo Ábalos DT: Iván Sandrock.
🔗 Sigue a Al Aire Libre para seguir la Copa Chile y todo lo que ocurra con el cruce entre Iquique y San Marcos.