El pasado 20 de agosto la relación entre U de Chile e Independiente se quebró luego de la paliza criminal que sufrieron los hinchas de la U al interior y en las inmediaciones del estadio Libertadores de América en un partido de Copa Sudamericana, a vista y paciencia de la policía argentina.

Esta situación obligó a suspender el partido y Conmebol decidió eliminar a los argentinos del torneo, lo que tensó aún más las relaciones entre ambos equipos.

Hoy la U de Chile e Independiente son enemigos reconocidos y van a tener que enfrentarse, otra vez, ahora en el mercado de fichajes y por Juan Martín Lucero.

👺Independiente le quiere robar a Juan Martín Lucero a la U de Chile

La U de Chile ya tomó la decisión de renovar su delantera y Juan Martín Lucero aparece como una opción.

El delantero, ex Colo Colo, tiene contrato vigente con Fortaleza hasta finales de 2026, pero el club brasileño está por bajar a la Serie B del Brasileirão y eso haría que Lucero salga a préstamo.

El Gato Lucero le ha dicho a su entorno que, en caso de dejar Brasil, su intención es volver a jugar en Chile, aunque no es el único destino que su representante tiene en carpeta.

Es así como Independiente de Avellaneda metió la cola y le pone un problema a la U de Chile, y a Colo Colo también, ante una eventual negociación por Lucero.

La confirmación llegó directo desde Avellaneda. Daniel Seoane, secretario general del Rojo, reveló en una conversación con Radio La Red que los dirigentes locales ya han analizado la posibilidad de incorporar al delantero para el próximo mercado. “Nos ofrecieron a Lucero, creo que se le termina el contrato en Fortaleza. Será cuestión de analizarlo”, señaló el directivo trasandino.

👹El viejo conocido que podría convencer a Jan Martín Lucero

Gustavo Quinteros tuvo a Juan Martín Lucero en Colo Colo y hoy es el DT de Independiente. El estratega argentino, campeón con Vélez en 2024, comenzó a perfilar su proyecto para 2026 y ya mostró interés explícito en incorporar nombres que conoce de su trayectoria.

De hecho, Quinteros había buscado a Agustín Bouzat, exdirigido suyo en Vélez y Colo Colo, aunque esta operación enfrenta complicaciones debido al vínculo contractual que el volante mantiene con el club de Avellaneda.​Lucero encaja en el perfil de Quinteros: es un jugador experimentado, conocido en Argentina, y que ya tuvo un paso respetable en Independiente entre 2014 y 2015, cuando anotó 9 goles en 41 partidos bajo la dirección técnica de otros entrenadores. La confianza del DT podría ser determinante en esta negociación.