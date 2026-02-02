Mallorca vs Sevilla cierran este lunes la fecha 22 de LaLiga en un partido cargado de urgencias, presión y cálculo fino. Ambos equipos llegan comprometidos con la parte baja de la tabla, pero con realidades recientes distintas y mucho en juego en el Estadio Son Moix.

El Sevilla, donde militan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, viene de reencontrarse con el triunfo tras vencer 2-1 al Athletic Club, un resultado que le permitió tomar aire y llegar a 24 puntos. Aun así, el margen sigue siendo estrecho y cada partido es tratado como una final por el cuerpo técnico encabezado por Matías Almeyda.

Mallorca, en tanto, atraviesa un momento más delicado. Con 21 unidades y en zona de descenso, el equipo balear necesita hacerse fuerte en casa para no perder terreno. En ese escenario aparece la gran incógnita chilena: Alexis Sánchez está citado, pero su participación dependerá de la lectura del partido y de la decisión final del DT argentino.

⏱️ Mallorca vs Sevilla, minuto a minuto

