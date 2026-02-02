Mallorca recibe al Sevilla en un cruce directo por la parte baja de la tabla, válido por la jornada 22 de LaLiga. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar: los bermellones están en zona de descenso, mientras que los andaluces buscan alejarse definitivamente del peligro tras un triunfo clave en la fecha anterior.

Desde Chile, todas las miradas estarán puestas en Alexis Sánchez, quien volvió a ser citado por Matías Almeyda y aparece como alternativa ofensiva en un Sevilla que necesita experiencia, carácter y desequilibrio en un partido que se juega como una final anticipada.

📺 ¿Qué canal transmite Mallorca vs Sevilla EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido EN VIVO este lunes a través de:

ESPN

Disney+ Premium (streaming oficial de LaLiga)

Ambas señales contarán con cobertura completa desde el Estadio Son Moix, con previa, relato y análisis del encuentro.

🕒 ¿A qué hora juega Mallorca vs Sevilla por LaLiga?

El duelo está programado para:

📆 Lunes 2 de febrero de 2026

⏰ 17:00 horas de Chile

🏟️ Estadio Son Moix

🏆 Fecha 22 – LaLiga EA Sports

Horario clave para la audiencia chilena, con protagonismo potencial de Alexis Sánchez.

📡 ¿Dónde ver Mallorca vs Sevilla EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

Disney+ Premium

ESPN App / ESPN Play

Disponible en Smart TV, celulares, tablets y computadores.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Mallorca vs Sevilla?

El minuto a minuto, estadísticas, goles y jugadas clave se podrán seguir GRATIS en:

👉 Alairelibre.cl

(cobertura en vivo, análisis editorial y foco especial en Alexis Sánchez)

🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez en Mallorca vs Sevilla?

Alexis Sánchez fue citado y está disponible, aunque su presencia como titular no está garantizada. El delantero chileno superó molestias físicas y volvió a entrenar con normalidad, por lo que todo quedará en manos de Matías Almeyda.

En ese contexto, su ingreso desde el banco aparece como el escenario más probable, especialmente si el partido exige jerarquía, presión alta y experiencia en los metros finales. Gabriel Suazo, en cambio, sí asoma como alternativa más concreta desde el arranque por el carril izquierdo.

📊 Los números de Mallorca vs Sevilla

Mallorca – LaLiga 2025/26

21 puntos

En zona de descenso directo

Viene de caer 0-3 ante Atlético de Madrid

Fuerte como local

Depende del gol de Muriqi

Sevilla – LaLiga 2025/26

24 puntos

Viene de ganar 2-1 al Athletic Club

Busca despegarse definitivamente del fondo

Varias bajas en defensa

Partido clave para el ciclo Almeyda

🔴 Formación de Mallorca vs Sevilla

Mallorca (DT: Jagoba Arrasate)

Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Mascarell, Samu Costa; Mateo Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

Sevilla FC (DT: Matías Almeyda)

Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Mendy, Agoumé, Sow; Isaac Romero, Akor Adams.

Alexis Sánchez espera desde el banco.

📈 ¿Cómo llegan Mallorca vs Sevilla al duelo?

🔴 Mallorca

En descenso directo

Mejor rendimiento como local

Viene de ser goleado, pero ya ganó en Son Moix al Athletic

Muriqi atraviesa gran momento

⚪ Sevilla

Viene de un triunfo clave

Partido bisagra por la permanencia

Almeyda recupera alternativas ofensivas

Alexis vuelve a escena

📰 En resumen

Mallorca vs Sevilla se juega este lunes 2 de febrero

Hora: 17:00 (Chile)

Transmiten ESPN y Disney+ Premium

Partido directo por la permanencia

Alexis Sánchez está citado y podría sumar minutos

📣 Sigue Mallorca vs Sevilla EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, análisis, estadísticas y todo el foco en Alexis Sánchez en LaLiga.