Mallorca recibe al Sevilla en un cruce directo por la parte baja de la tabla, válido por la jornada 22 de LaLiga. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar: los bermellones están en zona de descenso, mientras que los andaluces buscan alejarse definitivamente del peligro tras un triunfo clave en la fecha anterior.

Desde Chile, todas las miradas estarán puestas en Alexis Sánchez, quien volvió a ser citado por Matías Almeyda y aparece como alternativa ofensiva en un Sevilla que necesita experiencia, carácter y desequilibrio en un partido que se juega como una final anticipada.

📺 ¿Qué canal transmite Mallorca vs Sevilla EN VIVO en Chile?

El partido será transmitido EN VIVO este lunes a través de:

  • ESPN
  • Disney+ Premium (streaming oficial de LaLiga)

Ambas señales contarán con cobertura completa desde el Estadio Son Moix, con previa, relato y análisis del encuentro.

🕒 ¿A qué hora juega Mallorca vs Sevilla por LaLiga?

El duelo está programado para:

  • 📆 Lunes 2 de febrero de 2026
  • 17:00 horas de Chile
  • 🏟️ Estadio Son Moix
  • 🏆 Fecha 22 – LaLiga EA Sports

Horario clave para la audiencia chilena, con protagonismo potencial de Alexis Sánchez.

📡 ¿Dónde ver Mallorca vs Sevilla EN VIVO ONLINE?

La transmisión online oficial estará disponible en:

  • Disney+ Premium
  • ESPN App / ESPN Play

Disponible en Smart TV, celulares, tablets y computadores.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Mallorca vs Sevilla?

El minuto a minuto, estadísticas, goles y jugadas clave se podrán seguir GRATIS en:

👉 Alairelibre.cl
(cobertura en vivo, análisis editorial y foco especial en Alexis Sánchez)

🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez en Mallorca vs Sevilla?

Alexis Sánchez fue citado y está disponible, aunque su presencia como titular no está garantizada. El delantero chileno superó molestias físicas y volvió a entrenar con normalidad, por lo que todo quedará en manos de Matías Almeyda.

En ese contexto, su ingreso desde el banco aparece como el escenario más probable, especialmente si el partido exige jerarquía, presión alta y experiencia en los metros finales. Gabriel Suazo, en cambio, sí asoma como alternativa más concreta desde el arranque por el carril izquierdo.

📊 Los números de Mallorca vs Sevilla

Mallorca – LaLiga 2025/26

  • 21 puntos
  • En zona de descenso directo
  • Viene de caer 0-3 ante Atlético de Madrid
  • Fuerte como local
  • Depende del gol de Muriqi

Sevilla – LaLiga 2025/26

  • 24 puntos
  • Viene de ganar 2-1 al Athletic Club
  • Busca despegarse definitivamente del fondo
  • Varias bajas en defensa
  • Partido clave para el ciclo Almeyda

🔴 Formación de Mallorca vs Sevilla

Mallorca (DT: Jagoba Arrasate)

Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Mascarell, Samu Costa; Mateo Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

Sevilla FC (DT: Matías Almeyda)

Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Mendy, Agoumé, Sow; Isaac Romero, Akor Adams.
Alexis Sánchez espera desde el banco.

📈 ¿Cómo llegan Mallorca vs Sevilla al duelo?

🔴 Mallorca

  • En descenso directo
  • Mejor rendimiento como local
  • Viene de ser goleado, pero ya ganó en Son Moix al Athletic
  • Muriqi atraviesa gran momento

Sevilla

  • Viene de un triunfo clave
  • Partido bisagra por la permanencia
  • Almeyda recupera alternativas ofensivas
  • Alexis vuelve a escena

📰 En resumen

  • Mallorca vs Sevilla se juega este lunes 2 de febrero
  • Hora: 17:00 (Chile)
  • Transmiten ESPN y Disney+ Premium
  • Partido directo por la permanencia
  • Alexis Sánchez está citado y podría sumar minutos

📣 Sigue Mallorca vs Sevilla EN VIVO en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, análisis, estadísticas y todo el foco en Alexis Sánchez en LaLiga.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 22
Mallorca
02/02/2026 17:00
Sin Comenzar Estadi Mallorca Son Moix – Palma
Sevilla
  • Alineaciones
  • Estadísticas de equipos
Mallorca
4-2-3-1
Leo Roman 1
Leo
Roman
Pablo Maffeo 23
Pablo
Maffeo
Martin Valjent 24
Martin
Valjent
Johan Mojica 22
Johan
Mojica
Samu 12
Samu
Mateo Joseph 18
Mateo
Joseph
Sergi Darder 10
Sergi
Darder
Jan Virgili 17
Jan
Virgili
Vedat Muriqi 7
Vedat
Muriqi
David Lopez 27
David
Lopez
Omar Mascarell 5
Omar
Mascarell
  • Entrenador
  • 0
    Jagoba Arrasate
  • Lesionados
  • 4
    Marash Kumbulla
Sevilla
5-3-2
Odysseas Vlachodimos 1
Odysseas
Vlachodimos
Juanlu Sanchez 16
Juanlu
Sanchez
Jose Angel Carmona 2
Jose
Angel
Carmona
Andres Castrin 32
Andres
Castrin
Kike Salas 4
Kike
Salas
Lucien Agoume 18
Lucien
Agoume
Batista Mendy 19
Batista
Mendy
Isaac Romero 7
Isaac
Romero
Akor Adams 9
Akor
Adams
Gabriel Suazo 12
Gabriel
Suazo
Djibril Sow 20
Djibril
Sow
  • Entrenador
  • 0
    Matias Almeyda
  • Lesionados
  • 23
    Marcao
  • 11
    Ruben Vargas
  • 24
    Adnan Januzaj
  • 5
    Tanguy Nianzou
  • 3
    César Azpilicueta
  • Suspendidos
  • 6
    Nemanja Gudelj
Últimos enfrentamientos
SEV 1 – 3 MAL 18/10/2025
SEV 1 – 1 MAL 24/02/2025
MAL 0 – 0 SEV 27/08/2024
SEV 2 – 1 MAL 22/04/2024
MAL 1 – 0 SEV 09/12/2023