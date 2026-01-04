Manchester City recibe a Chelsea en el Etihad Stadium por la fecha 20 de la Premier League 2025-26, en un encuentro que enfrentará a dos equipos en realidades completamente distintas y que podrás seguir en vivo y online por Al Aire Libre.

​Los Citizens marchan segundos con 41 puntos, apenas cuatro unidades detrás del líder Arsenal. Sin embargo, llegan con preocupación tras empatar 0-0 contra Sunderland el jueves anterior, rompiendo una racha de seis victorias consecutivas. Pep Guardiola necesita urgentemente que su equipo recupere el gol si quiere mantener vivas sus esperanzas de alcanzar al puntero.

​Chelsea, en tanto, vive un caos institucional. Con apenas 30 puntos en quinto lugar, los Blues despidieron a Enzo Maresca el 1 de enero tras resultados desastrosos: apenas 2 victorias en 8 partidos de diciembre. ​

El antecedente de ambos juega a favor del City: en enero de 2025 ganaron 3-1 en casa. Manchester City aprovechará esta ventana de oportunidad para consolidarse como único perseguidor de Arsenal y, de paso, administrar el golpe final a un Chelsea que se desmorona. Para los londinenses, será un acto de supervivencia.

⏱️Manchester City vs Chelsea, minuto a minuto