El sábado 17 de enero a las 09:30 horas de Chile, Manchester United recibe a Manchester City en Old Trafford por la fecha 22 de la Premier League 2025-26, en el primer derbi de la ciudad bajo el mando de Michael Carrick.

​Los Red Devils viven una transición dolorosa. Séptimos con apenas 32 puntos, el equipo despidió a Rúben Amorim a inicios de enero tras una racha de cuatro partidos sin ganar, incluyendo el empate 2-2 ante Burnley y la eliminación copera ante Brighton. Carrick, leyenda del club y exentrenador del Middlesbrough, llegó con la misión de estabilizar un vestuario fracturado.

​La situación deportiva es crítica: están a 17 puntos del líder Arsenal y solo cuatro por encima de la zona de descenso, con equipos como Chelsea, Fulham y Sunderland respirándoles en la nuca. Cada tropiezo amplifica la presión sobre Carrick, quien tiene por delante un calendario demoledor con Arsenal, Fulham y Tottenham en las próximas tres jornadas.

​Manchester City, segundo con 43 puntos, tampoco atraviesa su mejor momento. Los Citizens vienen de tres empates consecutivos en Premier League —el último 1-1 ante Brighton— que los han alejado a seis unidades del líder Arsenal. Sin embargo, recuperaron confianza al golear 10-1 al Exeter de tercera división en FA Cup y vencer 2-0 al Newcastle en semifinales de Copa de la Liga.

​El gran problema para Guardiola es su enfermería repleta: Kovačić, Gvardiol, Rúben Dias, John Stones, Bobb, Savinho y González están lesionados, además de Omar Marmoush en la Copa África. El antecedente de esta temporada favorece claramente a los ciudadanos: ganaron 3-0 en el Etihad el 14 de septiembre.

⏱️Manchester United vs Manchester City, minuto a minuto