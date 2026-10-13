Datos Clave Pasado azul: Cristian Traverso jugó dos años en la U. Nueva faceta: Tras ser panelista en Argentina, ahora será presidente. Portugal: Su nuevo club marcha en los últimos lugares de la cuarta división lusa.

Las vueltas de la vida, o del fútbol, más bien. Cristian Traverso, ex defensa de la mítica Universidad de Chile en las temporadas 1995 y 1996, dejará el rol que desde hace seis años tenía como panelista en la cadena argentina TyC Sports para convertirse en presidente de un club del ascenso en Portugal.

El “Tigre”, de actualmente 54 años, y que siempre ha estado atento al devenir de las actuaciones de la U, anunció el sorpresivo giro de su carrera a través de redes sociales. El Brito Sport Clube, elenco que milita en la cuarta división portuguesa es su nuevo destino.

La triste despedida de Cristian Traverso

Tras dejar el fútbol el 2004 jugando en el Puebla FC, pasó los siguientes años buscando qué iba a hacer. Así, el 2020 arribó a la cadena TyC Sports, donde entre otras grandes coberturas, comentó el Mundial del 2022 en Qatar, donde Argentina se coronó campeón.

“Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros con los que me tocó trabajar, los que ustedes conocen y los que están detrás de cámara”, comenzó indicando el también multicampeón con la camiseta de Boca Juniors.

En una entrevista con el medio portugués Guimarães Digital, previo a su anuncio oficial, Traverso dio a conocer que se establecerá en Europa y trabajará de manera exclusiva en su nuevo cargo. “Estaremos aquí permanentemente, día a día, con las necesidades que el equipo requiera”.

Cristian Traverso. El Tigre jugó dos temporadas en Universidad de Chile.

El equipo está en pleno proceso de transformación a ser Sociedad Anónima y Traverso llegará a ordenar y darle un foco a toda la estructura deportiva y financiera de la institución.

Actualmente se ubica en el puesto 12° entre 15 equipos de su competencia con solo un triunfo y cuatro derrotas en las cinco fechas que se han disputado, razón por la cual el argentino tendrá una dura tarea.

El recuerdo de Traverso en Universidad de Chile

Traverso dejó un más que grato recuerdo en las dos temporadas en que vistió la camiseta de Universidad de Chile. En 1995 fue campeón en el cuadro en que también brillaban, entre otros, Marcelo Salas, Leonardo Rodríguez, Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg. Conformó una poderosa dupla junto a Ronald Fuentes.

En 1996, fue estelar durante todo el año con Miguel Angel Russo como DT de los azules. En esa campaña, la U alcanzó las semifinales de Copa Libertadores, donde cayó dramáticamente ante River Plate. En total, jugó 77 partidos en el Romántico Viajero y anotó cuatro goles. Después de eso, se fue transferido a Boca Juniors, donde se transformó en referente durante las seis temporadas y media que jugó con los Xeneizes.

En ese club consiguió dos Copa Libertadores, una Intercontinental y una Sudamericana. Además, logró tres torneos locales.