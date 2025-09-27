Ian Garguez fue el héroe de La Roja: el defensa de Palestino le dio el triunfo a Chile por 2-1 ante Nueva Zelanda en el último minuto en el debut en el Mundial Sub 20, ante un repleto estadio Nacional.

Garguez se mostró muy feliz y, además, entregó un potente mensaje de cara a lo que viene para el Equipo de Todos en la cita planetaria.

✊ El fuerte aviso de Ian Garguez sobre Chile en el Mundial Sub 20

En diálogo con la transmisión oficial, Ian Garguez señaló: “Feliz de haber aportado con un gol, creo que son tres puntos importantes, si bien es el primer paso, tenemos que seguir concentrados, los pies en la tierra, y para que se den cuenta que este grupo no tiene límites. Este es un pequeño paso más de todos los que vienen”.

“Somos un equipo que nunca deja de luchar, sabemos que todos los partidos van a ser así de complicados, lamentablemente nos empataron, pero lo supimos sacar adelante y son tres puntos importantísimos”, añadió.

