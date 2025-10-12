La selección de Marruecos sigue sorprendiendo en el Mundial Sub 20 Chile 2025. Este domingo se impuso por 3-1 a Estados Unidos en el Estadio El Teniente de Rancagua, asegurando su boleto a semifinales y repitiendo la mejor actuación de su historia en esta categoría.

Los africanos esperan ahora rival entre Noruega y Francia, en una campaña que ya despierta comparaciones con lo vivido en Qatar 2022.

🇲🇦 Morocco takes the victory and goes onto the #U20WC semifinals! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 12, 2025

⚽ ¿Qué selección ganó entre Marruecos y Estados Unidos en el Mundial Sub 20?

Marruecos venció por 3-1 a Estados Unidos en los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile. El encuentro, jugado en el Estadio El Teniente, estuvo marcado por la efectividad marroquí y los errores defensivos de los norteamericanos.

Los goles fueron anotados por Zahouani a los 31 minutos, un autogol de Wynder a los 66′, y el definitivo de Yassine en el 88′. El descuento estadounidense fue obra de Cole Campbell desde el punto penal, en el cierre del primer tiempo.

Con esta victoria, Marruecos iguala su mejor campaña en esta categoría, alcanzando las semifinales como lo hizo anteriormente en 2005.

📅 ¿Cuándo y contra quién juega Marruecos la semifinal?

Marruecos enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Noruega y Francia, partido que se disputará este domingo en Talca. El choque de semifinal está programado para el próximo miércoles 15 de octubre, en Valparaíso, a las 17:00 horas.

El equipo africano buscará seguir con su campaña y avanzar por primera vez a una final Sub 20, algo que ya sería histórico para el fútbol del continente.