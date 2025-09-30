Chile vuelve a la cancha este martes por la segunda fecha del Grupo A del Mundial sub 20, jornada en la que el equipo de Nicolás Córdova se enfrenta a un rival directo como Japón con una gran novedad en el XI estelar de lo que fue el del debut ante Nueva Zelanda.

El elenco nacional ya cosechó sus primeros tres puntos del grupo ante los oceánicos, por lo que esta noche ante la escuadra nipona tiene la gran oportunidad de ir encaminando su avance hacia los octavos de final de la competición planetaria, y para esto es que el DT Nicolás Córdova metió mano en la formación con un sorpresivo nombre que estará desde el arranque.

¡HOY JUEGA CHILE! 🙌#LaRoja 🇨🇱 Sub-20 enfrenta a Japón 🇯🇵, en su segundo partido por la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Chile 2025™️.



🏟️ Estadio Nacional.

🕗 20:00 hrs.

📺 Transmite CHV. #VamosLaRojaSub20#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/vbz0tz9oxs — Selección Chilena (@LaRoja) September 30, 2025

🔁 Nico Córdova retoca la formación de Chile para un nuevo examen en el Mundial sub 20

Este encuentro con Japón se presenta como un duelo directo en busca de la clasificación a la siguiente ronda, puesto que los asiáticos también sumaron de a tres en su estreno ante Egipto.

Bajo este panorama, es que Córdova repetirá la alineación estelar que paró ante los neozelandeses con una única excepción, la inclusión desde el primer minuto del joven atacante Francisco Marchant.

De acuerdo a la información de Emol, Marchant ocupará el lugar de Vicente Álvarez en el equipo titular de La Rojita ante Japón, acompañando así en la ofensiva a Emiliano Ramos y a Juan Francisco Rossel.

Córdova se la juega por Francisco Marchant ante Japón/ © Photosport

⚽ El XI titular de Chile vs Japón para esta noche

De esta manera, con este único movimiento de parte de Nicolás Córdova el XI titular de Chile será con: Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Lautaro Millán, Agustín Arce; Francisco Marchant, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos.

🕒 ¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Japón en el Mundial Sub 20?

🏟 Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago

📆 Martes 30 de septiembre de 2025

⏰ 20:00 horas en Chile (00:00 GMT)

