El DT de U Católica, Daniel Garnero, analizó al fútbol chileno y su respuesta no fue políticamente correcta. el estratega cuestionó el nivel de la competencia local y aseguró que espera que su equipo se diferencie del resto.

“No considero que tenga un gran nivel” señaló Garnero en diálogo con TNT Sports, en una frase que obviamente va a ser comentario obligado para otros técnico del balompié nacional y que se produce a propósito de los elogios que tuvo su colega Fernando Gago para nuestra liga.

¿Por qué Daniel Garnero considera bajo el nivel del fútbol chileno?

“El ritmo y la intensidad no tienen niveles altos, entonces se juega la pelota ‘tac, tac tac’, pero los cambios de ritmo y la explosión, yo creo que hay una carencia”, añadió Daniel Garnero como fundamento a su opinión.

Además, expreso que: “Yo quiero que U Católica cambie de ritmo y nos posicionemos bien, tenemos jugadores para hacero. Lo primero es eso: buscar futbolistas que puedan hacer eso, que sepan jugar de espaldas, en espacio reducido, donde hay muchas más dificultades”.

De todas maneras, consideró que el fútbol chileno tiene algunas cosas buenas: “A diferencia de la liga paraguaya, en la que estuve mucho tiempo, sí hay mucha asociación de juego, muchas persecuciones“.

¿Cómo papitó Daniel Garnero el Clásico Universitario de U Católica ante U de Chile?

Daniel Garnero también analizó a U de Chile, próximo rival de U Católica en el Clásico Universitario: “Tiene uno de los mejores planteles del fútbol chileno el torneo que hizo el año pasado, la Copa Sudamericana, son prácticamente muchos de esos futbolistas”, hubo cambios de entrenador”.

Sobre Fernando Gago afirmó: “Tiene una experiencia muy grande, es un tipo que no solo dirigió en lugares muy exigentes y le fue bien, sino que su participación futbolística como jugador tuvo una carrera descollante, entonces es un tipo que sabe mucho de fútbol, le gusta jugar al fútbol y tiene un buen plante Seguramente con tiempo va a hacer de la U un gran equipo”.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Clásico Universiario de U de Chile vs U Católica?

El Clásico Universitario de U de Chile vs U Católica se juega este sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el estadio Nacional por la Fecha 11 del Campeonato Nacional 2026.

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