En La Cisterna nadie esperaba iniciar diciembre con sobresaltos, pero el club volvió a quedar en la mira por una determinación que remeció a propios y extraños. Palestino, que parecía transitar un cierre de campaña sin turbulencias, se encontró frente a un escenario completamente distinto para el próximo año.

Mientras el plantel se concentra en la última jornada del Campeonato Nacional, la dirigencia avanzó silenciosamente en su planificación 2026. Y ahí apareció el giro. Según ADN Deportes, Lucas Bovaglio no continuará como entrenador del Tino para la próxima temporada.

⚽ Golpe en Palestino: por qué se instala un cambio inesperado

La noticia sorprendió porque el balance del ciclo no era negativo. Bovaglio consiguió sostener al equipo en la parte alta, aseguró clasificación internacional y dirigió una Sudamericana histórica, donde Palestino logró avanzar en un grupo considerado de alta exigencia. Nada hacía presagiar un corte abrupto.

Sin embargo, desde el club reconocen que la irregularidad de la segunda rueda pesó internamente. A ello se suma la sensación de que el proyecto necesita un refresco, más aún después de una temporada marcada por tramos de desgaste futbolístico y físico. La frase que se escucha en la interna es clara: “el ciclo llegó a su fin”.

🔥 Lo que se viene para un Palestino que ya piensa en 2026

El movimiento abre de inmediato la carrera por la banca. La dirigencia ya definió un perfil de entrenador, aunque los nombres se guardan bajo llave para evitar filtraciones prematuras. El desafío no es menor: mantener presencia internacional, sostener la competitividad y darle un nuevo impulso al equipo.

Mientras tanto, el plantel cierra el año con la incertidumbre lógica que provocan estos escenarios. Palestino, una vez más, se instala en la conversación y encara 2026 con un panorama abierto… y con más preguntas que respuestas.