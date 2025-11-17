

Deportes Concepción y Deportes Antofagasta se miden este martes 18 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, por los cuartos de final de ida de la Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

El elenco local accedió a esta instancia tras culminar en el sexto lugar de la fase regular del Ascenso con 43 puntos, mientras que el elenco antofagastino culminó en el quinto lugar de la tabla de posiciones con las mismas 43 unidades de su rival.

⚽ Concepción vs Antofagasta en vivo por la Liguilla de Ascenso 2025: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Concepción vs Antofagasta?

Concepción vs Antofagasta juegan este martes 18 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción

📅Fecha: Martes 18 de noviembre

🕗Horario: 18:00 horas

🏟️Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

📺 ¿Dónde ver en vivo Concepción vs Antofagasta?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Concepción vs Antofagasta

Árbitro: Franco Jiménez

1er asistente: Carlos Venegas

2do asistente: Emilio Bastías

Cuarto árbitro: Manuel Vergara

VAR: Mario Salvo

AVAR: Rodrigo Rivera

🧾 El XI de Concepción vs Antofagasta por la Liguilla de Ascenso 2025

El probable once:

Nicolás Araya; Diego Carrasco, Nozomi Kimura y Nicolás L’Huillier; Mario Sandoval, Carlos Morales, Ulises Ojeda, Josué Ovalle y Nelson Sepúlveda; Angel Gillard y Joaquín Larrivey.

🧾 El XI de Antofagasta vs Concepciónpor la Liguilla de Ascenso 2025