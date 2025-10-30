Deportes Concepción y Unión San Felipe se citan este viernes 31 de octubre en el Estadio Ester Roa por la Fecha 30 y última de la Primera B 2025, encuentro que se disputará a partir de las 17:30 horas de nuestro país.

Los lilas llegan a este compromiso en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 40 puntos, ocupando el último casillero que garantiza un cupo en la liguilla por el ascenso, por lo que solo dependen de ellos para asegurar su presencia en la postemporada.

Por su parte el conjunto del Aconcagua dará cierre a una campaña lejos de las expectativas, donde se quedaron lejos de poder optar a una chance de ascender y estuvieron peleando en gran parte del año el descenso.

⚽ Deportes Concepción vs San Felipe EN VIVO: minuto a minuto

📅 ¿A qué hora y dónde juegan Deportes Concepción vs San Felipe?

El partido entre Deportes Concepción vs San Felipe se jugará este viernes 31 de octubre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Ester Roa.

🕒 Hora: 17:30 horas

🏟️ Estadio: Ester Roa, Concepción

📆 Fecha: Viernes 31 de octubre

📺 ¿Cómo ver EN VIVO Deportes Concepción vs San Felipe?

El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports, y también estará disponible vía streaming en TNT Sports en Max.

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis en Al Aire Libre

📺 TV: TNT Sports

🧾 Formaciones probables de Deportes Concepción vs San Felipe por la Primera B 2025

📋 Deportes Concepción (DT: Manuel Suárez)

Nicolás Araya; Diego Carrasco, Nozomi Kimura, Carlos Morales y Nanitamo Espinola; Mario Sandoval, Brayan Valdivia, Josué Ovalle y Nelson Sepúlveda; Angel Gillard y Joaquín Larrivey.

📋 San Felipe (DT: Francisco Palladino)

Paulo Garcés; Yerko González, Jonathan Ferrari, Facundo Monteseirin y Pedro Navarro; Axel León, Bryan González y Pablo Rodríguez; Bairo Riveros, Sergio Vergara y Diego Cuéllar.