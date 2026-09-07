Datos Clave El anuncio: El club comunicó oficialmente la salida del entrenador argentino tras llegar a un mutuo acuerdo la noche del domingo. La crisis: El equipo sumó su tercera caída al hilo tras perder ante San Marcos de Arica, estancándose en la décima posición de la tabla. El reemplazo: Con la vacante confirmada, Erwin Durán asoma como la principal carta para asumir su tercera etapa en la institución.

La guillotina de los malos resultados volvió a caer en el fútbol chileno, cobrándose el puesto de un nuevo entrenador en el Campeonato Nacional de Primera B. Lo que durante el fin de semana comenzó como una fuerte evaluación de la directiva tras una dolorosa derrota en el norte del país, finalmente se concretó de manera oficial durante la noche del domingo.

Deportes Copiapó comunicó que Héctor Almandoz dejó de ser el encargado técnico del primer equipo, separando sus caminos y poniéndole punto final a un proceso que no logró sostenerse en la apretada lucha por entrar a la zona de liguilla.

¿Por qué Deportes Copiapó determinó la salida de Héctor Almandoz?

La resolución de terminar anticipadamente el contrato se adoptó de común acuerdo entre la dirigencia y el estratega, teniendo como principal argumento la evidente irregularidad deportiva que arrastraba el plantel. La temporada del elenco nortino se había transformado en un verdadero sube y baja de emociones, combinando destellos de buen fútbol con caídas que mermaron la confianza del grupo de jugadores.

El momento actual pintaba bastante mal, ya que la escuadra sumó su tercera derrota consecutiva este fin de semana, tras caer por 2-1 en su visita a San Marcos de Arica en el césped del estadio Carlos Dittborn. Este negativo desempeño reciente dejó al “León de Atacama” estancado en el décimo puesto del Campeonato, sumando apenas 30 puntos luego de 23 partidos disputados, complicando severamente sus opciones matemáticas de avanzar de ronda.

El comunicado oficial: el adiós a un hombre clave en su historia

A través de un escrito difundido en sus plataformas, la institución hizo pública la desvinculación formal. En el texto, el club oficializó que “por común acuerdo, se ha resuelto que Don Héctor Almandoz cese de sus labores en la dirección técnica del primer equipo”.

El tono de la despedida fue de profundo respeto hacia el profesional. “Agradecemos al cuerpo técnico el trabajo y profesionalismo entregado durante este periodo en la institución”, señaló la directiva. Asimismo, el club reconoció su enorme aporte, destacando que su nombre estará eternamente ligado al histórico ascenso conseguido el año 2022, hito que le permitió a Deportes Copiapó alcanzar la Primera División por primera vez.

Los fríos números que condenaron el tercer ciclo del entrenador transandino

Esta abrupta salida cierra la tercera incursión del DT por la escuadra copiapina, recordando que ya había liderado los proyectos deportivos entre las temporadas 2018 a 2020, y posteriormente en el exitoso ciclo de 2022 a 2023.

Lamentablemente, durante este 2026, la campaña comandada por el transandino arrojó estadísticas bastante dispares. En los 23 encuentros que dirigió por la Liga de Ascenso, su escuadra registró un discreto balance de ocho victorias, seis empates y nueve derrotas.

A esta deficiente recolección de puntos en el torneo regular, se sumó la temprana eliminación en la fase de grupos de la Copa Chile, certamen donde no logró avanzar en un exigente Grupo B que compartió junto a Universidad Católica, San Luis y Everton. Ahora, la dirigencia de Atacama deberá trabajar velozmente para amarrar a un nuevo entrenador que recupere la confianza del camarín.

Erwin Durán y la Primera B: ¿El elegido para asumir de urgencia?

Con la salida de Almandoz ya confirmada, la gerencia técnica no tiene tiempo que perder y debe amarrar rápidamente a un sucesor para intentar salvar la temporada. Ante esta urgencia, ya hay un nombre que toma la delantera en las oficinas del club.

Según adelantó el portal Dale Copiapó, medio que sigue el día a día de la institución, el principal apuntado para tomar la banca vacante es Erwin Durán. El ex entrenador de Rangers de Talca asumiría su tercera etapa al mando del elenco nortino (ya los dirigió en 2017-2018 y en 2021).

No obstante, su inminente retorno no deja indiferente a nadie. Cabe recordar que, en su último paso por el club, Durán realizó una gran campaña que llevó al equipo a ganar la liguilla. Sin embargo, la demora administrativa para disputar el partido de promoción ante Huachipato provocó que el estratega abandonara la institución antes de jugar aquel duelo decisivo, una herida que parte de la hinchada aún no olvida, pero que la directiva estaría dispuesta a sanar con tal de enmendar el rumbo deportivo.