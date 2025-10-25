La temporada 2025 de la Primera B se definirá en un choque directo entre Deportes Copiapó y U de Concepción, quienes llegan a la última fecha igualados con 52 puntos. La tensión es total: el ganador de ese duelo asegurará su ascenso a Primera División. Pero, ¿y si empatan?

La respuesta está en el reglamento de la ANFP, el que contempla una definición poco conocida por muchos hinchas. Esta regla específica lo que debe ocurrir si, al final de las 30 fechas, hay igualdad en la cima de la tabla.

⚽ Así se define el título de la Primera B si hay empate

Según el artículo 83 de las bases del torneo 2025, el equipo que sume más puntos al final de las 30 fechas será proclamado campeón del ascenso y subirá a Primera División.

Pero si hay igualdad en puntaje, la regla es clara: no se consideran otros criterios como diferencia de goles o partidos ganados. En cambio, se disputará un partido único para definir al campeón.

Ese encuentro se jugará en la fecha, estadio y horario que determine la ANFP, asesorada por la Gerencia de Ligas Profesionales. Un modelo que busca transparencia y justicia deportiva, aunque con un inevitable ingrediente de drama.

🗓️ Todo se define el próximo sábado en el norte

El choque clave será el sábado en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, donde Copiapó será local ante la U. de Concepción. Si uno de los dos gana, será campeón directo. Pero si empatan, la definición se postergará. Por lo tanto, no hay margen de interpretación: si no hay un ganador este sábado, habrá una gran final extra para definir quién vuelve al fútbol grande de Chile.

📍¿Cuándo juegan Copiapó vs U de Concepción por la Primera B?

Deportes Copiapó vs U de Concepción por la fecha 30 de la Primera B.

📆 Día: Sábado 1 de noviembre

🏟️ Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó

⌚ Hora: 16:00 horas