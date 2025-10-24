El Campanil debía meterle presión a Deportes Copiapó que visitó a San Luis en Quillota, los penquistas fueron superiores en el duelo ante Temuco, pero no pudieron cerrar el duelo con tranquilidad, lograron igualar la tabla de posiciones al líder e irán a buscar su premio mayor de visita, precisamente ante los Copiapinos. En el descenlace de la Primera B.

⚽ Los goles de U de Concepción vs Temuco por la Primera B 2025

Sebastián Molina con un doblete en el minuto de juego y los 8′, le dio la apertura con margen a los locales, Matías Donoso acercó a los visitantes en el 40′. Iam González estiraría de nuevo a los 65′ para el 3 a 1.

Sin embargo, Luis Acevedo volvió a descontar para el Pije en el 77′, dejando el 3 a 2 final.

📑 Estadísticas U de Concepción vs Temuco por la Primera B 2025

–

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar U de Concepción vs Temuco?

El Campanil irá por su ticket de salida de la Primera B cuando vaya al norte a visitar a Deportes Copiapó, el próximo sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas en el Luis Valenzuela Hermosilla. Mientras que Deportes Temuco tendrá que salvarse del descenso el viernes 31 de octubre en el Germán Becker, desde las 15:00 horas recibirán a Recoleta.