Cristóbal Jorquera tomó una decisión concreta. Luego de su paso por Rangers, el volante definió su próximo paso y optó por regresar a Magallanes, un club donde su historia sigue vigente y su figura no necesita presentación.

En la Primera B, donde los planteles se arman con margen de error reducido, su retorno no es un movimiento decorativo. Magallanes suma a un jugador que conoce la categoría, el entorno y las exigencias de una campaña larga.

⚽ Jorquera ilusiona en su regreso a Magallanes

El anuncio fue a través de las redes sociales y los hinchas respondieron con emoción: Jorquera vuelve a vestir la camiseta de Magallanes, institución que ya defendió entre 2023 y 2024.

“Estoy muy feliz de estar de vuelta. La realidad es que yo nunca me quise ir de acá. Siempre sentí que este lugar es bastante especial para mí y para mi familia, así que estamos muy contentos”, declaró el mediocampista a los canales oficiales del club.

🔄 Experiencia, reencuentros y un objetivo claro

El regreso también reactiva una relación ya conocida con Miguel Ponce, técnico con quien coincidió en Talca. Ambos se entienden y eso reduce tiempos de adaptación en un equipo que necesita resultados más que procesos extensos.

Jorquera viene de una temporada con participación acotada, pero en Magallanes el contexto es distinto. Aquí se espera que asuma un rol de conducción, ordenando el mediocampo y siendo referencia para un plantel que apunta a competir con seriedad.

Formado en Colo Colo y con una trayectoria amplia en el fútbol chileno, el volante vuelve a un escenario familiar. La pregunta ya está instalada: ¿Alcanza para ilusionar? Parece que sí.