Magallanes y Santiago Morning juegan este sábado 11 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo por la fecha 27 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Los Carabeleros marchan en la undécima posición de la tabla con 29 puntos, alejándose de las posiciones de descenso tras una irregular campaña. Por su parte, los Microbuseros atraviesan una crítica situación en el último lugar con solo 20 unidades, necesitando urgentemente sumar para evitar el descenso directo.

De todas formas, el Chago espera el fallo del TAS que puede devolverle nueve puntos, tras ser castigado antes del inicio de la temporada por el atraso en el pago de cotizaciones previsionales a su plantel durante dos meses en 2024.

⚽ Magallanes vs Santiago Morning en vivo por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Santiago Morning?

El duelo entre Magallanes y Santiago Morning se juega este sábado 11 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo.

📅Fecha: Sábado 11 de octubre

🕗Horario: 12:30 horas

🏟️Estadio: Municipal de San Bernardo (San Bernardo)

📺 ¿Dónde ver en vivo Magallanes vs Santiago Morning?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🧾 El XI de Magallanes vs Santiago Morning por la Primera B 2025

El probable once: Por confirmar.

🧾 El XI de Santiago Morning vs Magallanes por la Primera B 2025

El probable once: Por confirmar.

