Magallanes y Temuco se enfrentarán por una nueva fecha del Campeonato de Primera B, este sábado en el estadio Municipal de San Bernardo. Los Carabeleros buscan la salvación definitiva del descenso, mientras que los Temuquenses siguen sin mostrar ua regularidad que incluso, los podría meter en la lucha por la permanencia.

Los locales son duodécimos con 26 unidades y sus rivales están una posición más arriba con 28 puntos, lo que muestra lo apretado que estará este duelo por la parte baja.

⚽ Magallanes vs Temuco en vivo por la Primera B, minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 25 Magallanes Sin Comenzar Deportes Temuco Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos DEP 3 – 0 MAG 18/05/2025 DEP 1 – 0 MAG 27/07/2024 DEP 1 – 3 MAG 09/03/2024

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Temuco?

🗓️ Fecha: Sábado 13 de septiembre.

🕑 Hora: 12:30 horas

🏟️ Estadio: Municipal de San Bernardo

📡¿Dónde ver en vivo Magallanes vs Temuco?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del Magallanes vs Temuco

Juez central: Héctor Jona

1er asistente: Nicolás Medina

2do asistente: Ignacio Cerda

4to árbitro: Matias Assadi

📝 El XI de Magallanes vs Temuco por la Primera B 2025

Probable Oncena: Mathias Benatene; Alonso Walters, Jeremías Jamesm Bruno Valdez y Matías Vásquez; Tomás Aránguiz, Franco Ortega, Alessandro Toledo y Javier Quiroz; Facundo Peraza y Martín Araya. DT: Miguel Ponce

📝 El XI de Temuco vs Magallanes por la Primera B 2025

Probable oncena: Yerko Urra; Gonzalo Villegas, Federico pereyra, Agustín Peñailillo, Vicente Lavín y Bryan Troncoso; Camilo Núñez, Juan Jaime, Damián González y Diego Buonanotte; Matías Donoso. DT: Esteban Valencia.