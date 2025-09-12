Magallanes y Temuco se enfrentarán por una nueva fecha del Campeonato de Primera B, este sábado en el estadio Municipal de San Bernardo. Los Carabeleros buscan la salvación definitiva del descenso, mientras que los Temuquenses siguen sin mostrar ua regularidad que incluso, los podría meter en la lucha por la permanencia.
Los locales son duodécimos con 26 unidades y sus rivales están una posición más arriba con 28 puntos, lo que muestra lo apretado que estará este duelo por la parte baja.
⚽ Magallanes vs Temuco en vivo por la Primera B, minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Temuco?
- 🗓️ Fecha: Sábado 13 de septiembre.
- 🕑 Hora: 12:30 horas
- 🏟️ Estadio: Municipal de San Bernardo
📡¿Dónde ver en vivo Magallanes vs Temuco?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del Magallanes vs Temuco
- Juez central: Héctor Jona
- 1er asistente: Nicolás Medina
- 2do asistente: Ignacio Cerda
- 4to árbitro: Matias Assadi
📝 El XI de Magallanes vs Temuco por la Primera B 2025
Probable Oncena: Mathias Benatene; Alonso Walters, Jeremías Jamesm Bruno Valdez y Matías Vásquez; Tomás Aránguiz, Franco Ortega, Alessandro Toledo y Javier Quiroz; Facundo Peraza y Martín Araya. DT: Miguel Ponce
📝 El XI de Temuco vs Magallanes por la Primera B 2025
Probable oncena: Yerko Urra; Gonzalo Villegas, Federico pereyra, Agustín Peñailillo, Vicente Lavín y Bryan Troncoso; Camilo Núñez, Juan Jaime, Damián González y Diego Buonanotte; Matías Donoso. DT: Esteban Valencia.