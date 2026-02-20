Unión Española y San Luis se estrenan en la Primera B 2026 en el estadio Santa Laura, en uno de los duelos más importantes de la Fecha 1 del torneo.

Es realmente una novedad ver a Unión en la segunda categoría de nuestro fútbol, ya que antes de este tenía apenas un descenso en su historia, producido en 1997 y extendido en el tiempo por dos temporadas hasta 1999 cuando se coronó campeón de la B y retornó a Primera División para el 2000.

Por el lado de San Luis, el gran plus es el debut absoluto de su entrenador Humberto “Chupete” Suazo en la competición. El hombre “venido del Planeta Gol” dejó su actividad como futbolista el año pasado y de inmediato se vistió con el buzo de los Canarios.

¿Quién transmite EN VIVO U Española vs San Luis por la Primera B 2026?

El partido de U Española vs San Luis será transmitido en vivo a través de TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan U Española vs San Luis?

U Española y San Luis se miden este sábado 21 de febrero a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura por la Fecha 1 de la Primera B 2026.

Fecha: Sábado 21 de febrero

Hora: 20:30 horas

Estadio: Santa Laura

Árbitros del partido de U Española vs San Luis

Los árbitros encargados de impartir justicia en el duelo de U Española vs San Luis son:

Árbitro: Matías Assadi

1er asistente: Ignacio Cerda

2do asistente: Nicolás Allende

Cuarto árbitro: Cristián Droguett

El XI de U Española vs San Luis por la Primera B 2026

Posible formación: Julio Fierro; Kevin Contreras, Rodrigo Alarcón, Sebastián Pereira, Bruno Jáuregui; Ignacio Núñez, Milovan Celis, Ulises Ojeda; Gabriel Norambuena, Mitchell Wassenne y Patricio Rubio. DT: Gonzalo Villagra.

El XI de San Luis vs U Española por la Primera B 2026

Posible formación: Fernando Abarzúa; Ignacio Meza, Sebastián Parada, Guillermo Avello y Vicente Durán; Diego González, Sergio Vergara, Fabián Pastene y Pablo Millán; Gonzalo Bustos y Mateo Guerra. DT: Humberto “Chupete” Suazo.