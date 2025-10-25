Rangers y Concepción chocan por la Fecha 29 de la Primera B 2025, duelo que se llevará a cabo este domingo 26 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Fiscal de Talca y que será transmitido por TNT Sports en HBO Max.

Los Piducanos están octavos con 40 puntos, cerrando la zona de clasificación a la Liguilla de Ascenso y necesitan el triunfo para asegurar su lugar en la postemporada.

El León de Collao está séptimo con el mismo puntaje, por lo que requieren la victoria por los mismos argumentos que su rival, aunque ambos tienen la primera opción de llegar a la liguilla.

⏰ Rangers vs Concepción en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Concepción por la Primera B 2025?

El partido Rangers vs Concepción se disputará este domingo 26 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Fiscal de Talca, y es válido por la Fecha 29 de la Primera B 2025.

🗓 Fecha: Domingo 26 de octubre.

🕠 Hora: 20:00 horas.

🏟 Estadio: Fiscal de Talca

📡 ¿Dónde ver en vivo Rangers vs Concepción por la Primera B 2025?

📺 TV: No hay transmisión.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Rangers vs Concepción por la Primera B 2025

Árbitro: Nicolás Pozo

1er asistente: Carlos Poblete

2do asistente: Cristian Espíndola

Cuarto árbitro: Matías Quila

🔴⚫El XI de Rangers vs Concepción por la Primera B 2025

Oncena probable: José Luis Gamonal; Miguel Sanhueza, Bastián San Juan, Maximiliano González, Agustín Mora; Javier Araya, Gary Moya, Claudio Servetti, Matías Sandoval; Ignacio Ibáñez y Isaac Díaz. DT: Erwin Durán.

🟣 El XI de Concepción vs Rangers por la Primera B 2025

Oncena probable: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Carlos Morales, Diego Carrasco, Diego Zambrano; Brayan Valdivia, Josué Ovalle, Mario Sandoval, Nicolás Fuentes; Joaquín Larrivey. DT: Patricio Almendra.

