Rangers de Talca y San Marcos de Arica se miden este martes 18 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales por los cuartos de final de ida de la Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

El elenco local accedió a esta instancia tras culminar en el séptimo lugar de la fase regular del Ascenso con 43 puntos, mientras que el elenco ariqueño culminó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 48 unidades.

⚽ Rangers vs San Marcos en vivo por la Liguilla de Ascenso 2025: minuto a minuto

–

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs San Marcos?

Rangers de Talca y San Marcos de Arica juegan este martes 18 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Talca.

📅Fecha: Martes 18 de noviembre

🕗Horario: 20:30 horas

🏟️Estadio: Bicentenario Iván Azócar Bernales (Talca)

📺 ¿Dónde ver en vivo Rangers vs San Marcos?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Rangers vs San Marcos

Árbitro: Mathias Riquelme

1er asistente: Manuel Marín

2do asistente: Ignacio Zamora

Cuarto árbitro: Cristián Droguett

VAR: Matías Assadi

AVAR: Francisco Soriano

🧾 El XI de Rangers vs San Marcos por la Liguilla de Ascenso 2025

El probable once: José Luis Gamonal; Miguel Sanhueza, Agustín Mora, Sebastián Acuña, Camilo Rodríguez; Sebastián Leyton, Javier Araya, Carlos Lobos; Gonzalo Reyes, Ignacio Ibáñez e Isaac Díaz. DT: Erwin Durán.

🧾 El XI de San Marcos vs Rangers por la Liguilla de Ascenso 2025