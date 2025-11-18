Rangers y San Marcos disputan su duelo de ida en los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B 2025, aunque en el inicio del partido se produjo un curioso hecho que afectó el desarrollo del juego.

Resulta que un gas lacrimógeno provocó la detención del duelo en Talca, situación que demoró varios minutos en solucionarse y que complicó a algunos jugadores de ambos elencos y al árbitro Mathías Riquelme, por los efectos que genera este gas en las vías respiratorias.

😱 Gas lacrimógeno afectó el duelo de Rangers vs San Marcos en la Liguilla de Ascenso

El gas lacrimógeno que afectó a los jugadores de Rangers y San Marcos de Arica en la cancha NO se produjo por incidentes en el interior del estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales de Talca, sino que desde afuera, por lo que había sorpresa en el recinto.

El árbitro Mathías Riquelme paralizó el juego en el minuto 6 y estuvo más de 10 minutos sin reanudarlo, en medio de la incomodidad de los jugadores y el público presente, debido a los efectos que genera este gas.

De todas maneras, el juego se reanudó con normalidad minutos después y está en pleno desarrollo en el exFiscal de Talca, y el juez añadió 12 minutos de tiempo agregado en el final del primer tiempo del compromiso.

🗣️❌ Sin relator el duelo de Rangers vs San Marcos

Otro hecho que llamó la atención fue que la señal de TNT Sports tuvo largos minutos la transmisión al aire sin relator, comentarista ni ninguna persona al habla. De hecho, esto coincidió con la detención del partido y como no había nadie entregando información, se produjo confusión en los televidentes.

Luego empezamos a escuchar la voz de un periodista que nos contó el desarrollo del juego, pero no un relator, en una situación bastante anormal en las transmisiones de fútbol.

