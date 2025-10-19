La fecha 28 de la Primera B cerró con emociones cruzadas. En el Ester Roa Rebolledo, Deportes Concepción dejó escapar un triunfo que parecía asegurado, mientras que en el Germán Becker, Temuco no pudo ante un férreo Deportes Santa Cruz. Dos empates con sabor amargo en una jornada clave por la permanencia y el acceso a liguilla.

El León de Collao ganaba con doblete de Joaquín Larrivey, pero en el minuto 90 apareció Gabriel Sarria para decretar el 2-2 que silenció a la hinchada local. San Luis, en tanto, se llevó un punto valioso desde Concepción y se mantiene en la pelea, donde además homenajearon a Humberto Suazo por su exitosa carrera en el fútbol.

⚽ San Luis amargó a Concepción en un final electrizante

Los lilas comenzaron con el pie derecho, aprovechando el oficio de su goleador Larrivey, pero no lograron cerrar el partido. Con el empate, Concepción quedó séptimo con 40 puntos y ahora deberá visitar a Rangers en Talca.

El encuentro comenzó con un homenaje a Humberto Suazo por el equipo local y se llevó el cariño de sus compañeros de profesión y de la gente de Concepción. Con este empate, los canarios siguen novenos con 38 unidades y recibirán a Copiapó, líder del torneo, en la próxima fecha.

🟢 Temuco y Santa Cruz siguen sin levantar cabeza

En el sur, el Germán Becker fue testigo de un partido opaco. Deportes Temuco no logró generar peligro y su hinchada terminó impaciente ante el 0-0 frente a un ordenado Santa Cruz. El resultado dejó a ambos elencos mirando de reojo el descenso, sin margen de error para las últimas fechas del campeonato.