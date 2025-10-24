Santa Cruz y San Marcos se miden este sábado a las 12:30 horas en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García por la Fecha 29 de la Primera B. El compromiso será transmitido por TNT Sports y HBO Max.
Los ariqueños (45 puntos) viajan a la Región de O’Higgins con la idea de mantener la ilusión de ascender de forma directa a Primera División, algo que es difícil, aunque siguen teniendo opciones matemáticas (el líder Copiapó tiene 51). De todas formas, la idea más realista es capturar el segundo puesto (U de Concepción con 49) y así saltarse una ronda de la liguilla.
Por parte de los santacruzanos, el objetivo es ganar para alejarse de la zona de descenso, de la que están dos puntos por encima (28), aunque pueden quedar a uno si es que el TAS le devuelve al colista Santiago Morning (26) sus 9 puntos tras ser castigados por no pago de cotizaciones en 2024.
⏰ Santa Cruz vs San Marcos en vivo por la Primera B 2025: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs San Marcos?
El duelo de Santa Cruz vs San Marcos se juega este sábado 25 de octubre a las 12:30 horas en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García
- 🗓 Fecha: Sábado 25 de octubre
- 🕣 Hora: 12:30 horas
- 🏟 Estadio: Joaquín Muñoz García, Santa Cruz
📺 ¿Dónde ver en vivo Santa Cruz vs San Marcos?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Santa Cruz vs San Marcos
- Árbitro: Felipe González
- 1er asistente: José Retamal
- 2do asistente: Felipe Jara
- 4to árbitro: Agustín Valenzuela
🔵 El XI de Santa Cruz vs San Marcos por la Primera B 2025
- Oncena probable: Nicolás Temperini; Reiner Campos, Javier Rivera, Franco Ledesma, Ítalo Muller; Augusto Barrios, Camilo Rencoret, Facundo Velazco, D’Hidier Pereira, Ramón Fernández; Marcos Camarda. DT: Germán Cavalieri.
🔵 El XI de San Marcos vs Santa Cruz por la Primera B 2025
- Juan Dobboletta; Cristóbal Moreno, Hardy Cavero, Jesús Pino, Rodrigo Sandoval, Simón Contreras; Diego Urzúa, Jaime Carreño, Luis Muñoz; Milton Alegre, Nicolás Rivera. DT: John Armijo.
📲 Para seguir en detalle la recta final de la Primera B debes mantenerte conectado con el canal de Google Discover de Al Aire Libre.