Santa Cruz y San Marcos se miden este sábado a las 12:30 horas en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García por la Fecha 29 de la Primera B. El compromiso será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Los ariqueños (45 puntos) viajan a la Región de O’Higgins con la idea de mantener la ilusión de ascender de forma directa a Primera División, algo que es difícil, aunque siguen teniendo opciones matemáticas (el líder Copiapó tiene 51). De todas formas, la idea más realista es capturar el segundo puesto (U de Concepción con 49) y así saltarse una ronda de la liguilla.

Por parte de los santacruzanos, el objetivo es ganar para alejarse de la zona de descenso, de la que están dos puntos por encima (28), aunque pueden quedar a uno si es que el TAS le devuelve al colista Santiago Morning (26) sus 9 puntos tras ser castigados por no pago de cotizaciones en 2024.

⏰ Santa Cruz vs San Marcos en vivo por la Primera B 2025: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 Deportes Santa Cruz Sin Comenzar San Marcos Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos SAN 2 – 1 DEP 14/06/2025 DEP 1 – 0 SAN 10/08/2024 DEP 4 – 3 SAN 31/03/2024 SAN 3 – 2 DEP 02/10/2023 DEP 1 – 0 SAN 22/05/2023

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs San Marcos?

El duelo de Santa Cruz vs San Marcos se juega este sábado 25 de octubre a las 12:30 horas en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García

🗓 Fecha: Sábado 25 de octubre

🕣 Hora: 12:30 horas

🏟 Estadio: Joaquín Muñoz García, Santa Cruz

📺 ¿Dónde ver en vivo Santa Cruz vs San Marcos?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Santa Cruz vs San Marcos

Árbitro: Felipe González

1er asistente: José Retamal

2do asistente: Felipe Jara

4to árbitro: Agustín Valenzuela

🔵 El XI de Santa Cruz vs San Marcos por la Primera B 2025

Oncena probable: Nicolás Temperini; Reiner Campos, Javier Rivera, Franco Ledesma, Ítalo Muller; Augusto Barrios, Camilo Rencoret, Facundo Velazco, D’Hidier Pereira, Ramón Fernández; Marcos Camarda. DT: Germán Cavalieri.

🔵 El XI de San Marcos vs Santa Cruz por la Primera B 2025

Juan Dobboletta; Cristóbal Moreno, Hardy Cavero, Jesús Pino, Rodrigo Sandoval, Simón Contreras; Diego Urzúa, Jaime Carreño, Luis Muñoz; Milton Alegre, Nicolás Rivera. DT: John Armijo.

