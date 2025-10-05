Santiago Morning y Santiago Wanderers juegan este domingo 5 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana por la fecha 26 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Los Microbuseros marchan en la decimosexta posición de la tabla con apenas 19 puntos, en zona de descenso directo y necesitando urgentemente sumar. Por su parte, los Decanos se ubican en el cuarto lugar con 39 unidades, manteniéndose en zona de clasificación a la liguilla por el ascenso.

⚽ Santiago Morning vs Santiago Wanderers en vivo por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 26
Santiago Morning
05/10/2025 15:00
1
1
Descanso : 0 1
Finalizado
Santiago Wanderers
  • Bryan Taiva 73′
  • Kevin Campillay 29′
  • Jorge Luis Luna 17′
  • 90′
  • Resumen
  • Estadísticas de equipos
90 + 6 ‘
Santiago Wanderers
Tarjeta roja :
73 ‘
Santiago Morning
Gol regular : Bryan Taiva
29 ‘
Santiago Morning
Tarjeta roja : Kevin Campillay
17 ‘
Santiago Wanderers
Gol regular : Jorge Luis Luna
Últimos enfrentamientos
SAN 1 – 1 SAN 05/10/2025
SAN 2 – 3 SAN 25/05/2025
SAN 2 – 2 SAN 03/10/2024
SAN 1 – 1 SAN 04/05/2024
SAN 0 – 0 SAN 01/09/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Morning vs Santiago Wanderers?

El duelo entre Santiago Morning y Santiago Wanderers se juega este domingo 5 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.

  • 📅Fecha: Domingo 5 de octubre
  • 🕗Horario: 15:00 horas
  • 🏟️Estadio: Municipal de La Pintana (Santiago)

📺 ¿Dónde ver en vivo Santiago Morning vs Santiago Wanderers?

  • 📺TV: TNT Sports
  • 💻Streaming: TNT Sports en Max
  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Santiago Morning vs Santiago Wanderers

  • Árbitro: Reinerio Alvarado
  • 1er asistente: Carlos Venegas
  • 2do asistente: Cristóbal Berríos
  • Cuarto árbitro: Miguel Araos

🧾 El XI de Santiago Morning vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025

  • Leandro Cañete; Byron Guajardo, Douglas Estay, Gonzalo Santelices, Kevin Vásquez; Enzo Ormeño, Fernando Manríquez, Franco Cortés, Kevin Campillay, Tomás Asprea; Diego Arias. DT: Cristián Febre.

🧾 El XI de Santiago Wanderers vs Santiago Morning por la Primera B 2025

  • Eduardo Miranda; John Salas, Segio Felipe, Víctor González, Axel Herrera; Ethan Espinoza, Joaquín Pereyra, Jorge Gatica, Jorge Luna, Leandro Navarro; John Valladares. DT: Domingo Sorace.

