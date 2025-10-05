Santiago Morning y Santiago Wanderers juegan este domingo 5 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana por la fecha 26 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.
Los Microbuseros marchan en la decimosexta posición de la tabla con apenas 19 puntos, en zona de descenso directo y necesitando urgentemente sumar. Por su parte, los Decanos se ubican en el cuarto lugar con 39 unidades, manteniéndose en zona de clasificación a la liguilla por el ascenso.
⚽ Santiago Morning vs Santiago Wanderers en vivo por la Primera B: minuto a minuto
- Bryan Taiva 73′
- Kevin Campillay 29′
- Jorge Luis Luna 17′
- 90′
- Resumen
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Morning vs Santiago Wanderers?
El duelo entre Santiago Morning y Santiago Wanderers se juega este domingo 5 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.
- 📅Fecha: Domingo 5 de octubre
- 🕗Horario: 15:00 horas
- 🏟️Estadio: Municipal de La Pintana (Santiago)
📺 ¿Dónde ver en vivo Santiago Morning vs Santiago Wanderers?
- 📺TV: TNT Sports
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre Santiago Morning vs Santiago Wanderers
- Árbitro: Reinerio Alvarado
- 1er asistente: Carlos Venegas
- 2do asistente: Cristóbal Berríos
- Cuarto árbitro: Miguel Araos
🧾 El XI de Santiago Morning vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025
- Leandro Cañete; Byron Guajardo, Douglas Estay, Gonzalo Santelices, Kevin Vásquez; Enzo Ormeño, Fernando Manríquez, Franco Cortés, Kevin Campillay, Tomás Asprea; Diego Arias. DT: Cristián Febre.
🧾 El XI de Santiago Wanderers vs Santiago Morning por la Primera B 2025
- Eduardo Miranda; John Salas, Segio Felipe, Víctor González, Axel Herrera; Ethan Espinoza, Joaquín Pereyra, Jorge Gatica, Jorge Luna, Leandro Navarro; John Valladares. DT: Domingo Sorace.
