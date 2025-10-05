Santiago Morning y Santiago Wanderers juegan este domingo 5 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana por la fecha 26 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Los Microbuseros marchan en la decimosexta posición de la tabla con apenas 19 puntos, en zona de descenso directo y necesitando urgentemente sumar. Por su parte, los Decanos se ubican en el cuarto lugar con 39 unidades, manteniéndose en zona de clasificación a la liguilla por el ascenso.

⚽ Santiago Morning vs Santiago Wanderers en vivo por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 26 Santiago Morning 1 1 Descanso : 0 1 Finalizado Santiago Wanderers Bryan Taiva 73′ Kevin Campillay 29′ Jorge Luis Luna 17′ 90′ Resumen

Estadísticas de equipos 90 + 6 ‘ Santiago Wanderers Tarjeta roja : 73 ‘ Santiago Morning Gol regular : Bryan Taiva 29 ‘ Santiago Morning Tarjeta roja : Kevin Campillay 17 ‘ Santiago Wanderers Gol regular : Jorge Luis Luna Últimos enfrentamientos SAN 1 – 1 SAN 05/10/2025 SAN 2 – 3 SAN 25/05/2025 SAN 2 – 2 SAN 03/10/2024 SAN 1 – 1 SAN 04/05/2024 SAN 0 – 0 SAN 01/09/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Morning vs Santiago Wanderers?

El duelo entre Santiago Morning y Santiago Wanderers se juega este domingo 5 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.

📅Fecha: Domingo 5 de octubre

🕗Horario: 15:00 horas

🏟️Estadio: Municipal de La Pintana (Santiago)

📺 ¿Dónde ver en vivo Santiago Morning vs Santiago Wanderers?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Santiago Morning vs Santiago Wanderers

Árbitro: Reinerio Alvarado

1er asistente: Carlos Venegas

2do asistente: Cristóbal Berríos

Cuarto árbitro: Miguel Araos

🧾 El XI de Santiago Morning vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025

Leandro Cañete; Byron Guajardo, Douglas Estay, Gonzalo Santelices, Kevin Vásquez; Enzo Ormeño, Fernando Manríquez, Franco Cortés, Kevin Campillay, Tomás Asprea; Diego Arias. DT: Cristián Febre.

🧾 El XI de Santiago Wanderers vs Santiago Morning por la Primera B 2025

Eduardo Miranda; John Salas, Segio Felipe, Víctor González, Axel Herrera; Ethan Espinoza, Joaquín Pereyra, Jorge Gatica, Jorge Luna, Leandro Navarro; John Valladares. DT: Domingo Sorace.

🔗 Para saber más de la Primera B accede a Al Aire Libre.