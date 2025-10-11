Una hincha adulta mayor de Santiago Wanderers sufrió un accidente en el duelo ante Concepción en el estadio Lucio Fariña de Quillota por la Fecha 27 de la Primera B.

La persona afortunadamente está en buenas condiciones tras pasar un susto, aunque el partido debió detenerse debido al hecho.

😨 El accidente de una hincha de Santiago Wanderers ante Concepción

La fanática mencionada se cayó por una de las escaleras en las tribunas, lo que le provocó un corte en su cabeza. Por suerte, fue atendida por uno de los cuerpos médicos de los equipos y retirada en ambulancia a un centro asistencia.

El gesto de los jugadores de ambos elencos y del árbitro Matías Assadi fue para aplaudir: mantuvieron el compromiso detenido hasta que se solucionó el problema, demostrando que la integridad de una persona vale más que cualquier cosa.

La persona herida se encuentra en este momento consciente y junto a su familia, por lo que se trató solo de un susto.

