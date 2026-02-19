El Elche de Lucas Cepeda visita San Mamés este viernes por la Jornada 25 de LaLiga 2025-26. Revisa a qué hora juegan, qué canal transmite y cómo ver EN VIVO el duelo del chileno ante uno de los estadios más exigentes del fútbol español.
Lucas Cepeda dejó Colo Colo en enero para dar el salto a LaLiga y este viernes llega su examen de fuego. El extremo viñamarino visita con el Elche al Athletic Bilbao en San Mamés, en la Jornada 25 de LaLiga 2025-26. El equipo ilicitano arrastra ocho partidos sin ganar y necesita puntos urgentes para alejarse de la zona de descenso. La forma en que Cepeda responda ante una de las hinchadas más ruidosas de España puede definir su temporada en Europa.
📺 ¿Qué canal transmite Athletic Bilbao vs Elche EN VIVO?
El partido será transmitido EN VIVO para toda Sudamérica por señal de pago y streaming. Las señales confirmadas son:
- ESPN (TV de pago)
- Disney+ Premium (streaming oficial)
👉 Para ver el partido online necesitas una suscripción activa a Disney+ Premium o tener contratado ESPN en tu operador de TV de pago.
🕒 ¿A qué hora juega Athletic Bilbao vs Elche por la Jornada 25?
El encuentro está programado para:
- 📆 Viernes 20 de febrero de 2026
- ⏰ 17:00 horas (Chile)
- 🏟️ Estadio San Mamés — Bilbao, España
- 🏆 Jornada 25 — LaLiga EA Sports 2025-26
📡 ¿Dónde ver Athletic Bilbao vs Elche EN VIVO online?
El partido se puede seguir en vivo a través de:
- Disney+ Premium (streaming oficial para toda Sudamérica)
🎁 ¿Dónde ver GRATIS Athletic Bilbao vs Elche?
No hay señal abierta confirmada para Sudamérica. Sin embargo, puedes seguir el partido de Lucas Cepeda de forma gratuita con cobertura completa en:
👉 AlAireLibre.cl — minuto a minuto, goles, estadísticas de Cepeda, análisis editorial y todo lo que deje esta Jornada 25 de LaLiga en tiempo real.
¿Cómo llega el Athletic Bilbao?
El Athletic llega enchufado y con el respaldo de San Mamés. El equipo de Ernesto Valverde viene de dos victorias consecutivas, incluyendo una remontada ante el Real Oviedo, y ocupa el puesto 9 con 31 puntos, a cuatro del grupo europeo. Este duelo en casa es una obligación para seguir soñando con Europa.
Las principales bajas son Nico Williams, Vivian, Berenguer y Yeray. En su lugar, Robert Navarro se perfila como la gran amenaza ofensiva del conjunto vasco, secundado por Sancet como enlace creativo y Guruzeta en punta.
¿Cómo llega Elche y qué rol jugará Lucas Cepeda?
El Elche no gana hace ocho partidos y marcha en el puesto 16 con 25 puntos, a solo dos del descenso directo. El equipo de Eder Sarabia llega a San Mamés en uno de sus peores momentos de la temporada y necesita que sus figuras ofensivas respondan para conseguir un resultado positivo.
Lucas Cepeda es la gran esperanza ilicitana. El extremo de 23 años llegó desde Colo Colo en el mercado de enero, firmando un contrato hasta 2030 por alrededor de 2,2 millones de dólares. Su velocidad por banda y su capacidad de desborde son exactamente las armas que el Elche necesita para incomodar la sólida defensa del Athletic en un partido que se antoja cerrado.
Las probables formaciones de Athletic Bilbao vs Elche
Probable formación Athletic Bilbao (Valverde): Unai Simón; Areso, Laporte, Dani Vivian (duda), Yuri o Boiro; Galarreta, Jauregizar; Robert Navarro, Sancet, Iñaki Williams; Guruzeta.
Probable formación Elche (Sarabia): Dituro; Sangaré, Chust, Bigas, Affengruber; Valera, Febas, Aguado; Lucas Cepeda, Álvaro Rodríguez, Rafa Mir.Si Cepeda repite como titular, será su segundo arranque consecutivo en LaLiga. El desafío de San Mamés pondrá a prueba no solo su calidad, sino su temperamento en uno de los estadios más intimidantes de Europa.