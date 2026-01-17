Colo Colo vuelve rápidamente a la cancha en su pretemporada 2026 y lo hace con un nuevo desafío internacional. Tras el triunfo por penales frente a Olimpia, el Cacique enfrentará a Alianza Lima en Montevideo, en un duelo correspondiente a la Serie Río de la Plata, instancia que sigue marcando el pulso del arranque de temporada para el equipo albo.

El cruce ante el conjunto peruano asoma como una prueba distinta en este inicio de año. Enfrente estará el extécnico del Cacique, Pablo Guede, con una propuesta intensa y en pleno proceso de construcción.

Para Colo Colo, el foco sigue puesto en sumar minutos de competencia, observar rendimientos individuales y continuar ajustando un plantel que todavía está siendo armado.

📺 ¿Qué canal transmite Colo Colo vs Alianza Lima EN VIVO en Chile?

A diferencia del duelo anterior ante Olimpia, este compromiso no contará con transmisión por televisión abierta ni por cable en Chile. El partido solo podrá verse de manera online a través del plan Premium de Disney+.

🕒 ¿A qué hora juega Colo Colo vs Alianza Lima por la Serie Río de la Plata?

El encuentro está programado para el domingo 18 de enero de 2026, a partir de las 21:00 horas de Chile, y se disputará en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

📆 Domingo 18 de enero

⏰ 21:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Parque Viera, Montevideo

📡 ¿Dónde ver Colo Colo vs Alianza Lima EN VIVO ONLINE?

La transmisión oficial estará disponible exclusivamente a través del plan Premium de Disney+, accesible desde su sitio web y aplicación, compatible con Smart TV, celulares, tablets y computadores.

🎁 ¿Dónde seguir GRATIS Colo Colo vs Alianza Lima?

Quienes no cuenten con streaming podrán seguir el partido con cobertura completa, minuto a minuto, incidencias y reacciones en Al Aire Libre.

⚪⚫ Probable formación Colo Colo vs Olimpia

Fernando Ortiz seguirá probando piezas en esta competición. Además, ya espera contar con Javier Méndez que tendrá más días de adaptación y con el recién llegado, Maximiliano Romero, que ya fue oficializado en el Cacique.

Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Felipe Méndez; Claudio Aquino, Lucas Cepeda, Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.